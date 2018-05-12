靜心觀佛 身心靈合一

2018年05月12日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

國際禪畫藝術家洪啟嵩創作世紀大佛，從「大佛拈花─2018地球心靈文化節」亮相以來，吸引民眾朝聖。11日登場的蘇菲旋轉、脊椎旋轉體驗，使參與者身、心密切交流，感受定靜之美，晚間搭配「大佛天籟」，也令人心曠神怡。

內心和自癒力交流

地球心靈文化節昨天下午場舉辦「蘇菲旋轉」，由愛蘇菲部落isufi帶來古老智慧傳承的蘇菲旋轉舞，從覺知身體根本開始，呼吸、贊念出心靈純粹真實聲音，帶領民眾感受蘇菲旋轉難以抵擋的魅力。

緊接著登場的是「脊椎旋轉體驗」，中華民國癌友新生命協會老師施俊宇號召民眾強健身心，透過旋轉使身體核心穩健、身心柔軟舒適，體驗內心和自癒力交流結合，感受定靜之美。

昨晚「大佛天籟─聆聽四神湯」活動，則由蟬聯多年收聽率第1名的金牌廣播節目「四神湯」主持人翁浩然、李嘉，及演出者良山兄、「小江蕙」之稱的陳思安、資深歌手劉福助帶來具有台灣文化與本土實力的歡快節目。

周末串連萬人靜坐

台灣覺性地球協會提醒，周末假日活動更加精彩可期，民眾切勿錯過，今天將登場的「走的力量」體驗，由洪啟嵩依禪法發展「極慢經行」，導引民眾體驗。下午還有一貫道的聖樂團、兒童讀經，為世紀大佛獻上至深禮敬。

備受期待的是，今天晚間力邀台灣知名表演藝術團體「優人神鼓」演出，為地球心靈文化節特別編曲編舞，以高度專注表演、震撼心靈鼓聲，帶領民眾進入寧靜、無我狀態，敲醒沉睡心靈，揭開一場宇宙覺醒之舞。

今晚還有「萬人靜坐，全球串聯」活動，由《SC超專注力》作者、禪法教授師龔玲慧主持，現場將與來自美國、英國、印度、不丹、尼泊爾等世界各地靜坐連線，廣邀民眾齊聚高雄展覽館，發出正念、轉動地球，感受萬人靜坐的寧靜力量。

(中國時報)