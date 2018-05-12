懲治藝文黃牛 業者可拒退票

為防堵黃牛票猖獗，消保處請文化部修正法令，規定表演前兩天內不得退換票。圖為2015年台語天后江蕙「封麥」告別演唱會前，歌迷大排長龍搶票的熱況。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
╱台北報導

為防堵不肖人士大量搶購熱門活動票券，事後又大量退票等問題，消保處請文化部修正「藝文表演票券定型化契約應記載事項」，擬出4種退換票機制，其中最嚴厲的退票機制是，若消費者於表演前第2日內辦理退換票，業者可拒絕辦理，預估1個月內可公告實施。

歌手江蕙封麥演唱會、樂團五月天跨年演唱會、歌手張學友世界巡迴演唱會等熱門節目，經常出現一票難求的搶票風潮，買不到票的民眾，多半只能轉由二手票券交易平台高價購票，助長「黃牛」問題，主辦方更可能因「黃牛」大量退票而蒙受營業損失。

依據消保處統計，近年大型藝文表演的消費糾紛申訴案，每年約有1、200件，去年整年282件，但光今年1～4月就有216件，消保處評估，恐怕是因為許多民眾買不到張學友演唱會門票，導致不得不跟黃牛購買，因而衍生出的消費糾紛。

消保處簡任祕書陳星宏指出，黃牛大量搶、退票的不當行為，目前警政機關雖可依《社會秩序維護法》第64條規定查處，但處罰效果多半有限，此次修正「藝文表演票券定型化契約應記載事項」，明定對於非供自用，購買票券而轉售圖利者，當業者有明確事證，可拒絕其辦理退、換票。

如果是一般民眾退換票，除了現行規定演出日10日前退換票需手續費10％外，此次亦新增3種退換票方式，分別是購票後3天內退換票手續費5％，演出前20天退票手續費10％，另級距退換票，演出前31天手續費10％，演出前10～30天手續費30％，演出前3～10天手續費50％，演出前2天則不予退換票。以保障業者與消費者雙方權益。

(中國時報)

向錢看 上班族海外工作 月薪多33… 14年舊規鬆綁 老外表演場地放寬

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。