新潟佐渡搭盆舟 走進《神隱少女》國度

2018年05月12日 04:11 中國時報 劉育良 （日本新潟傳真） 報導（日本新潟傳真）

體驗淘砂金樂趣，是佐渡另一吸睛旅遊景點。（遠東航空提供）

礦坑舊址，見證當年採金的風華年代。（遠東航空提供）

滿室公鮭魚垂吊風乾，場面震懾。（劉育良攝）

尖閣灣奇岩嶙峋，浪濤拍岸，風景美不勝收。（劉育良攝）

神隱少女

在卡通動漫《神隱少女》中，千尋離開湯屋搭著大木盆去水中的車站。在真實生活中，著傳統服飾的女船家搖槳，帶著遊客緩緩駛向近海。大木盆的原形，就是盆舟；當地傳統文化，因動漫大開名氣。走一趟新潟佐渡島，在盆舟的故鄉，搖搖晃晃，圓一次和卡通主角的海上之約。

每一個色彩濃厚的地方文物，都有其孕育而生的時空背景。在日本第二大離島佐渡小木，海岸暗礁密布，一般船隻作業不便，當地人改造平時使用的圓形洗衣盆發明了木盆舟，上等杉木打造而成，周邊用竹條固定，平衡性強且轉型靈活，方便當地人在臨近海域撈海藻、海螺和鮑魚。

搭透視船觀海底

昔日的作業，漸進的成為觀光的要角。女船家為遊客掌舵，旅人也可自己操控盆舟，當你從乘客搖身成舵手，角色的轉換其實考驗盆舟的平衡度，在搖晃間，女船家親自教授掌舵技巧，仿若置身於宮崎駿《神隱少女》情境中，感受情節的跌宕起伏，如果熟練操作者還可獲頒合格舵手證。看似小巧的盆舟，載重可達500公斤，2到3人共乘一個，在10分鐘航程中，驚叫連連，卻也樂趣無窮。

盆舟是佐渡的人文名牌，尖閣灣則是景觀名勝。這裡怪石嶙峋、峽灣拍浪，景色匹敵挪威的哈當厄爾峽灣，遊客可以乘坐遊覽船和海中透視船觀看海底景色，船在2公里的海岸巨石中穿梭，往上看，一覽尖閣灣全貌；往下看，魚群優游，美不勝收。

淘金製成裝飾品

佐渡離新潟市隔海45公里，因為隔離了日本本州，從平安（西元794年到1185年）到鐮倉時代均為在政爭中落敗者接受「遠流」之刑的島嶼，到了江戶時代，則因盛極一時的金山，成為支援江戶幕府財政的直轄地。歷史讓佐渡在自然景觀之外，增添文化厚度；黃金的開採雖已落幕，當年留下礦坑、冶煉遺跡，供予後人說，如今，淘砂金之樂，成了佐渡在歷史之餘另一個金光閃耀的旅程體驗。

旅客可以使用綠色的淘金盤，在水中搖動並去除砂石後，比重較重的砂金就會留在淘金盤的底部，用手指輕輕的沾起細小的砂金，還可以隨即請店家製作成裝飾品。以黃金為特色的各類商品在這裡頻見，在佐渡金山資料管中，更可以嘗試抓金塊體驗，在透明的玻璃箱子內置有一塊12公斤半、價值6000萬日圓的純金金塊，如果可以將金塊取出，還可獲贈獎品。

金銀讓佐渡島成了德川幕府的直轄地，一海之隔的新潟盛產的鮭魚成了早期最好的納稅品。在新潟村上町，不少商家都以鮭魚的料裡、加工當成職業，上百隻或是千隻的公鮭魚吊在一起，場面震懾。這些鮭魚腹部並未完全剖開，並且倒吊尾部，藉以表示對鮭魚的尊敬，鮭魚經過1年風乾、發酵成熟，可作為下酒菜，風味絕頂。

遠航每周飛2班

鮭魚富足了佐渡，當地人尊敬尊重鮭魚，更設計世界上最早的自然保護繁殖鮭魚的「人工河流」，讓鮭魚能順利迴游繁殖。也成立鮭魚博物館，提供鮭魚的歷史和文化訊息，該處也是日本第一個鮭魚博物館。佐渡有著離島之美和特有的人文風景，交通也方便，遠東航空每周有兩班機從桃機直飛新潟，可以再從新潟搭船到佐渡的兩津港。更多航班訊息可洽遠東航空官網：www.fat.com.tw。

(中國時報)