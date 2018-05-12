第15屆育秀盃創意獎揭曉

2018年05月12日 04:11 中國時報 報導何志平

入圍作品展示。（財團法人育秀教育基金會提供）

入圍者向評審解說作品。（財團法人育秀教育基金會提供）

歷經初賽、複賽的激烈競爭，第15屆育秀盃創意獎「智惠明天」，於3日上午舉行決賽，在評審委員嚴格的審核下，產生了各類獎項的優勝者，並在下午舉行盛大頒獎典禮。今年金獎得主分別是「微電影－食農教育」類的銘傳大學數位媒體設計系作品「麥向小田」；「軟體應用」類的高雄海洋科技大學電訊工程系作品「具備水質穩定的多功能水資源管理系統」；「工業設計」類的台北科技大學工業設計系作品「Auto-Liner」。

本屆育秀盃參賽作品近千件，共計1800多位參賽者，軟體應用及工業設計類作品可分成3大類，一是先進科技應用的空拍、AR；二是公共安全問題的燒燙傷、復健；三是回收環保議題的共享與共乘。不但作品創意讓人驚豔，而且貼近現實生活。「微電影」類除由主辦單位聯華神通集團命題外，更與全國教師工會總聯合會在全省北中南各國中小及幼兒園拍攝「食農教育」題材，大幅提升本競賽的社會參與度。其中，該類評審代表是金馬獎最佳紀錄片得主蘇哲賢導演。

創新科技才能「智惠明天」

蘇哲賢指出，同學們不論關注人與土地的濃厚情感或表達企業品牌的狂想趣味，都讓人印象深刻，但是千萬注意不要流於表面，要有思考後的深度，而且要相信影像的力量，讓它自己說話，特別在與觀眾對話的過程中，更不能忘了導演的個人特色，也就是要形成自己的語彙。蘇導演非常讚賞同學們認真投入拍攝的精神與毅力，希望大家繼續努力，拍出有風格、特色的作品。

微電影類金獎作品「麥向小田」拍出小朋友與土地、植物的互動，純真的笑容融化了大家的心。得獎的同學吳佳意表示，雖然往返桃園、高雄很辛苦，劇本也因實際情況一再調整，但是拍攝過程中學到很多實務經驗，彌足珍貴。

軟體應用類評審代表台灣使用者經驗設計協會蔡志浩理事表示，今年入圍作品最大的特色就是真實，大家都能針對問題提出解決方案，發揮科技的效用。但大家不能只看到問題，還要找出問題背後的問題，才能真正從源頭解決問題。蔡志浩期許同學們，活動結束後仍然要保有想像力和創新的能量，體驗美好也創造更多美好。該類金獎作品「具備水質穩定的多功能水資源管理系統」，從降低人力需求及提升用水安全的角度出發，以全自動化水塔清洗取代傳統方式，而且提供即時資訊及綠能蓄電，是一款兼具創意與實用的作品。

育秀盃是創意發表平台

工業設計類評審實踐大學官政能副校長表示，今年很多作品都和手機、大數據應用有關，很能扣緊「智惠明天」的活動主題。官副校長提醒同學，工業設計固然要解決問題，但不能忘了使用者及使用環境，以及是否衍生出其他問題，才能真正達到為人類創造福祉的目的。工業設計類金獎作品「Auto-Liner」是由台北科技大學工業設計系王嘉浚同學獨力完成。他將自動化概念帶入馬路畫線車，利用手機與設備連線，選擇繪製的圖形、字樣後，就能自動繪製，又快又精準。

本屆「育秀盃」不僅為國內的設計、應用資訊、大眾傳播等校系提供最佳的發表平台，更讓學生們能激盪出創新的靈感，共同學習成長，激發出更精湛的作品。此外，育秀盃還結合台灣創意設計中心主辦「新一代設計展YODEX」徵件，歷經近半年的研習活動，選出5組入圍團隊，並由聯華神通集團企業進行產業培訓，達到貼近市場需求、趨向商品化的目標。今年金獎由南台科技大學創新產品設計系作品「鳥去冬藏」勝出，它利用雷射光方式驅趕鳥群，APP除了開關控制及故障提醒外，還兼具防盜功能，有助於減輕農業人口老年化的問題。

(中國時報)