精彩盤點回味桃園農博

2018年05月12日 04:11 中國時報 報導張羽萱

2018桃園農業博覽會

（圖片提供桃園市政府）

「2018桃園農業博覽會」於5月13日閉幕，為您整理今年農博必拍、必玩、必吃和必買的精彩景點和活動，讓您再次回味桃園農博的獨特魅力！

「國際友好」展區的美麗巨型風車，讓人彷彿置身荷蘭；「四國文化」有薰衣草梯田和熱帶風情涼亭，還能體驗越印菲泰美食、工藝DIY；到「鼓勵好室」欣賞「蕨」美植栽和桃紅色「Green House」相映相襯的美；「氣象殿堂」的地震體驗及綠幕攝影棚，幫你實現主播夢，24節氣飛機裝置藝術在戶外可愛的隨風翱翔。

茶香庄珍珠奶茶 全國最大

「漁夫村」藍白相間的漁船與白沙岬燈塔，呈現舒暢的海洋風；「茶香庄」有全國最大杯的珍珠奶茶；「夏禾風」有可愛的稻草人和你一起享受農家樂！巨大的看門狗花花，滿身的花團錦簇，擁有鮮豔可愛的模樣；「綠迷宮」是全國首座植生牆變化迷宮，闖關同時還能轉角遇到恐龍。

「原民家屋」有原住民手作文化體驗；「閩食文化」有海鮮羹、麥仔煎、閩式燒餅等閩菜小點DIY；「環境再生」提供資源回收物DIY；「快樂牧場」能親近動物們的可愛，不同的體驗活動，展現不同的文化特色和創意主題。

行動支付 美食區創新服務

「青創市集」擁有20間輕食賣店、「農夫市集」匯集桃園13區美食、「美食專區」超過100攤攤位、「好客食堂」嚴選4間餐廳及3間飲品店，提供客家美食精華所在，以及「桃園名店」網羅桃園金牌好禮、金牌好店的特色商品，展館還提供超過100個點位提供行動支付消費方式，讓遊客輕鬆又方便的消費，更展現農博的創新精神。

2018桃園農業博覽會自4月4日盛大開幕，於5月13日圓滿閉幕，40天的精彩展期，吸引國內外遊客前來共襄盛舉，感謝您的參與和支持，為桃園農博畫下美麗的一頁！

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(中國時報)