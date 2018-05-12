元大道瓊白銀ETF14日開募

2018年05月12日 04:11 中國時報 報導鄧盛宇

元大投信5月14至16日募集元大道瓊白銀ER指數股票期貨信託基金，證券簡稱與代碼為元大道瓊白銀（00738U）。據彭博資訊統計，白銀與黃金走勢高度相關，且白銀指數年化波動度接近黃金指數年化波動度兩倍，更具交易價差空間。

元大道瓊白銀ER指數股票期貨信託基金擬任經理人方雅婷表示，美國升息期間，多為經濟成長階段，據高盛證券統計，自1984年至今，商品原物料在升息階段平均報酬率19％，明顯領先股票、債券與公債；另外在商品原物料中，表現最好的當推工業金屬，年化報酬率高達50％，貴金屬亦有10％的表現。

白銀兼具工業金屬與貴金屬特性，深具潛力的電動車、太陽能產業，白銀皆扮演要角，儘管需求強勁但價格仍在歷史低檔區，使得廠商並未積極增產，全球白銀產量連續2年下滑。元大投信看好當經濟持續增長，進而拉動多項工業需求成長轉強，實際需求面的利多，將有望挹注白銀未來上漲。

國內白銀相關交易管道不多，ETF金融商品交易方便，有證券帳戶即可下單。且國內實體白銀交易須課徵5％營業稅，一般實體白銀交易營業稅可能會轉價給客戶，但交易白銀期信基金是沒有這個轉價效果。此外國內白銀期貨ETF之交易獲利，依國內稅法規定，屬基金交易之資本利得免徵綜所稅，僅須徵收證交稅，適合有交易需求之投資人。

(中國時報)