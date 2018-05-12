台灣人壽呼籲勿讓保險變逃稅

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中國時報
報導楊閔惠

根據保發中心最新公布統計，2017年國人平均每人保費支出新台幣15.18萬元（保險密度）創史上新高紀錄，壽險滲透率（保費占GDP的比重）20.51％成為全球數一數二的市場，平均一人有2.5張以上壽險保單。

中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽保險股份有限公司（台灣人壽）提醒，台灣保險覆蓋率世界第一主因是保單具有多元功能性，可提供保障、累積資產、創造時間價值，傳統年金還能解決活太久問題，讓保險不只限於保障單一功能。

壽險商品主要目的為填補財務保障缺口，國稅局從以往死亡保險金實質課稅案例中發現，被保險人在生前的短時間內，若有出現躉繳投保、重病投保、高齡投保、短期投保、巨額投保、密集投保、舉債投保、保險費高於或等於保險給付金額等8種投保狀況，被歸類為有逃稅的疑慮。

今年起施行所得稅制優化措施，明年申報所得稅率將由45％調降為40％，所得稅是以個人「當年度所得」來課稅，而遺產稅率20％雖較低，但遺產稅是以個人一生「財產總歸戶」來課稅，兩者課稅總額計算方式不同，稅負結果會差很大；在投保時要、被保關係人安排上應依不同稅法需求來設計，而非「一張保單傳三世」的安排迷思。

保險規畫具財富槓桿本質及立即變現流動性效果，如能使自身稅負權益不會「稅」著了，同時又能達到家族財富倍增、順利傳承效果，讓保險不只是保險，何嘗不是一舉數得、利人利己的最佳規畫結果。

(中國時報)

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