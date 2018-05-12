夯話題 坎城紅毯延燒

2018年05月12日 04:11 中國時報 陶福媛 、 陳張眾 報導

女星安柏赫德以VALENTINO秋冬花朵長裙亮相《喜歡你、愛上你、逃離你》首映。（CFP提供）

作為巴黎歐萊雅代言人的李宇春，穿上GUCCI創意總監Alessandro Michele訂製的白色拖尾禮服出席坎城影展開幕。（CFP提供）

凱特布蘭琪穿Armani Prive舊禮服、配戴蕭邦以道德黃金打造的蘭花耳環走紅毯，宣示環保和人道主義的主張。(蕭邦提供）

茱莉安摩兒配戴她參與設計的蕭邦帕拉巴碧璽項鍊走坎城紅毯，她穿Saint Laurent禮服。（CFP提供）

名模伊莉娜莎伊克在《喜歡你、愛上你、逃離你》首映一襲Atelier Versace紅色訂製服並配戴蕭邦珠寶，放送性感曲線。 （CFP提供）

克莉絲汀史都華穿香奈兒禮服走紅毯，胸前的香奈兒雄獅胸針十分搶眼。（香奈兒提供）

范冰冰力挺代言品牌，配戴De Beers鑽石飾品和萬寶龍Boheme寶曦珠寶表走紅毯。（Montblanc提供）

紅毯季節開跑！剛揭幕的第71屆坎城影展上，依然可見A咖到Z咖女星們拚時尚、博鏡頭，不過紅毯今年充滿理想色彩，不僅反性騷擾的「#MeToo」延燒，上百位女星將今晚踩紅毯抗議，主要贊助商蕭邦珠寶也率先採公平交易「道德黃金」為女星打造珠寶，人道主義、綠色環保和兩性平權…讓今年坎城紅毯充滿話題。

凱特布蘭琪 秀舊衣顧環保

開幕當天凱特布蘭琪身著4年前於金球獎穿過Armani Prive黑色蕾絲訂製女神裝，以穿舊衣、佩戴蕭邦珠寶方式，表達支持環保和人道主義。

茱莉安摩兒 配戴道德黃金

蕭邦今年BASEL表展宣布全面使用符合人道和公平交易的黃金，茱莉安摩兒在坎城穿Saint Laurent黑色禮服，配戴一款與蕭邦合作設計的水藍色帕拉巴碧璽項鍊走紅毯，這顆碧璽源自巴西小城帕拉巴，開採過程符合公平交易和人道主義，是一顆不沾血腥、不染銅臭的寶石。

Flower Power 柔性革命

花朵、亮色等繽紛元素延燒至各大首映禮，法國競賽片《喜歡你、愛上你、逃離你（Plaire, Aimer Et Courir Vite）》紅毯上，《正義聯盟》片中飾「梅拉」的女星安柏赫德一襲VALENTINO秋冬花朵長裙格外亮眼，同場名模伊莉娜莎伊克則選穿Atelier Versace紅色訂製服，大方放送性感曲線。

凱特布蘭琪與蕾雅瑟杜現身波蘭電影《冷戰（Zimna Wojna）》首映，分別換上出自英國設計師Mary Katrantzou和LOUIS VUITTON禮服，以嫵媚和率性造型一較高下；征戰坎城多次的范冰冰、李宇春依舊搶鏡，後者造型勇於創新，國際矚目大幅提升，開幕穿GUCCI創意總監Alessandro Michele訂製的白色拖尾禮服現身，氣勢十足。張震、路克伊凡斯等男星，也在不同場合玩出符合自我特色的裝著。

(中國時報)