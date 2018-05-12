明星媽咪擁時尚超能力

2018年05月12日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

CELINE CAT EYE象牙白太陽眼鏡，1萬2100元。（CELINE提供）

LOUIS VUITTON Monogram腰包，5萬500元。（LV提供）

Off-White BARRICADE TAPE台北限量系列連帽衛衣，2萬3900元。（Off-White提供）

Proenza Schouler 2010春夏Re Edition漸層豹紋肩開洞針織上衣，2萬7000元。（Proenza Schouler提供）

凱莉珍娜無畏展現產後復原神速的姣好身材，日前她出席派對時，即選穿出自CELINE的貼身長版洋裝亮相。（CFP提供）

Bottega Veneta小羊皮混水蛇皮iPhone X手機殼，可搭配客製化壓印服務，1萬4100元。（BV提供）

布蕾克萊弗莉參加Met Gala會後派對時，選穿VERSACE秋冬格紋套裝，下身超短迷你裙搭配上身包緊緊的白色襯衫，達成甜中帶辣的視覺平衡感。（CFP提供）

TORY BURCH素描圖騰拼接削肩襯衫，1萬3900元。（TORY BURCH提供）

布蕾克萊弗莉日前出席活動時，身著Sonia Rykiel早秋西裝式洋裝，腳踩Christian Louboutin高跟鞋，呈現俏皮且性感的紅毯形象。（CFP提供）

DIOR Lady Dior mini鏡面粉小羊皮鏈帶提包，11萬元。（DIOR提供）

ERDEM綠底藍花長裙，2萬8980元。（onefifteen初衣食午提供）

艾瑪克隆尼身著Dolce & Gabbana印花裙搭配黑色上衣，腳踩Salvatore Ferragamo黑白色拼接高跟鞋現身紐約街頭。（Salvatore Ferragamo提供）

MARINA RINALDI和服式剪裁印花上衣，2萬8200元。（MARINA RINALDI提供）

Salvatore Ferragamo TREVI紫色絲巾漆皮花漾跟涼鞋3萬5500元。（Salvatore Ferragamo提供）

艾瑪克隆尼一襲淺色VALENTINO裙裝搭配JIMMY CHOO與Off-White聯名花卉鞋款，十足優雅吸睛。（CFP提供）

VERSACE復古標誌粉藍T恤，1萬4000元。（VERSACE提供）

Ella陳嘉樺近來時尚表現屢獲好評，日前她現身機場，即以一身黑色AllSaints褲裝搭配PRADA Etiquette包款，演繹剛中帶柔的時尚態度。（PRADA提供）

SAINT LAURENT Jamie Monogram黑色 Caree Rive Gauche車縫皮革中型鏈帶肩背包，8萬3800元。（SAINT LAURENT提供）

PRADA Etiquette系列蝴蝶結黑色尖頭跟鞋，2萬7500元。（PRADA提供）

GUCCI GG Marmont珍珠裝飾翻蓋包，8萬9300元。（GUCCI提供）

日前Ella陳嘉樺錄製節目時，選穿當紅品牌GUCCI的紅色針織衫裙裝，搭配義大利鞋王Giuseppe Zanotti的黑色漆皮高跟涼鞋，愜意中洋溢自信魅力。（Giuseppe Zanotti提供）

又到了一年一度的母親節，當大家都在著墨媽媽們平日如超人般可以奇蹟式的為各種瑣事解圍時，也別忘了她們能在日理萬機操心之餘，仍能漂漂亮亮出門的時尚超能力，尤其這群在鎂光燈下被放大的明星媽咪，更是每個都擁有自己的專屬殺手。

凱莉珍娜 緊身辣妹催眠術

卡達珊家族小妹凱莉珍娜（Kylie Jenner），今年2月升格當媽，年僅20歲的她，不忘網紅出身的吸粉實力，在臉書、推特及Instagram上合計擁有超過1.5億粉絲追蹤；而據美國D’Marie Analytics發表的最新統計指出，她也已擠掉天后碧昂絲，成為當今社群網站中最有價值的明星媽咪。

一舉一動都頗受矚目的凱莉，近日帶著產後恢復神速的平坦小腹再現鏡頭前，承襲姊妹們衣不驚人死不休的穿著風格，身材本就前凸後翹的她，酷愛選穿極度合身的各式單品，連體衣、中空裝、挖深V，愈緊愈露就愈好，恨不得要讓所有人都能欣賞到她的美麗胴體。身為Z世代一員，她亦喜歡用街頭感混搭時尚搶鏡，把玩鬆緊間的比例，無論是寬大的oversized上衣、T恤配上短褲，或是鬆身運動長褲搭配性感抹胸，均凸顯出她帶點叛逆的年輕氣質。而近期流行的腰包、老爹鞋，在她身上更毫無違和感，大膽自在的穿衣哲學，像是鼓吹年輕媽媽來一起加入耍辣的行列。

布蕾克萊弗莉 貴婦級甜心光波

出生於洛杉磯的布蕾克萊弗莉（Blake Lively），當媽後仍不減時而性感、時而甜美的個人風格，除了會與老公萊恩雷諾斯嶡Ryan Reynolds）在大小場合熱情不減地大方放閃，本人在服裝的挑選上也承襲了加州女孩的形象，既能彰顯腿長優勢，又不失能散發女人味的剪裁細節，十足可作為當今貴婦們的時尚指標。

現已是兩個孩子媽的布蕾克，完美拿捏住著裝分寸，她日前參加派對時的一套VERSACE秋冬格紋套裝，下身超短迷你裙展示修長美腿，上身卻保守用襯衫、大衣包緊緊，達成甜中帶辣的視覺平衡感。在宣傳新片的工作場合，她也換回好萊塢女星架式，選穿出自Michael Kors Collection的長版印花洋裝搭配綴飾水鑽的Christian Louboutin透明跟鞋，不經意流露出巨星般的亮麗神情。

艾瑪克隆尼 花漾混搭透視眼

艾瑪克隆尼（Amal Clooney）身為昔日好萊塢黃金單身漢喬治克隆尼的牽手，這位黎巴嫩裔的英國美女律師及社會活動家，在時尚表現上可謂比明星老公還要亮眼。去年生下一對龍鳳胎的她，身材恢復速度驚人不說，當媽後仍不減對時尚的熱愛，更擔任今年紐約大都會博物館慈善晚宴的聯合主席之一。

有173公分的艾瑪，也充分發揮了她的身高優勢，衣櫃裡除有因應職場需求而生的精彩俐落褲裝外，亮色系在她身上也能轉化為優雅的表徵，尤其在對花卉圖騰的演繹上，分外凸顯出她的超高時尚眼光。身形偏單薄的她，在處理大片印花的單品上，掌握住剪裁愈簡單愈好的原則，像是直身小洋裝或及膝短裙，讓印花本身為整體造型說話。針對不想太過招搖的工作場合，她則會在大量黑白、駝色等中性色調的堆疊中，加入印花配件提味，成功在優雅與大膽中找出平衡，達成低調卻吸睛的完美要素。

Ella陳嘉樺 瀟灑女子隱身法

近來忙於內地實境節目錄製的Ella陳嘉樺，當媽後衣著品味更加升級，頻傳出令人驚豔的時尚表現。曾自嘲「變性」的她，更把握機場通勤和表演舞台的亮相機會，除了貼合直爽個性的褲裝外，帶點文青感的復古裙裝造型及難駕馭的大片印花洋裝，也都難不倒她。

日前她於機場的一身黑色AllSaints褲裝，即完美詮釋了Ella剛中帶柔的率性風格，拼接蕾絲的長版針織衫搭配有金屬釘釦妝飾的低調PRADA Etiquette包款，隨興中隱藏奢華細節。另套出自當紅品牌GUCCI的紅色針織衫裙裝，搭配義大利鞋王Giuseppe Zanotti黑色漆皮高跟涼鞋，則於舒適愜意中洋溢自信魅力。而融合女人味於俐落線條中的服飾，即是她的命定單品，一件logo圖案T恤配上版型洗練的合身長褲，加上有蝴蝶結、珍珠點綴的丹寧、皮革單品，中和瀟灑與嫵媚成饒富摩登感的時尚態度。

(中國時報)