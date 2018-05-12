張睿家愛髮有術

Hair Rituel賦活重生修護精華油，3000元。（Hair Rituel提供）

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中國時報
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Hair Rituel賦活重生洗髮精#2強韌，2300元。（Hair Rituel提供）
Hair Rituel賦活重生髮精華，5800元。（Hair Rituel提供）
男神張睿家分享養髮奧祕，大讚Hair Rituel成效佳，準備送媽媽1組。（鄧博仁攝）

張睿家出席Hair Rituel by Sisley髮肌派對，他分享，因為拍戲經常需要做造型，這幾個月使用下來，覺得頭髮變得強韌，不易掉髮之外，也感覺頭髮變多、更有光澤，適逢母親節，他說，不只要送媽媽1組Hair Rituel by Sisley，還要加碼送臉部保養。

母親專屬美妝顧問

經常出席美妝活動的張睿家，也成為媽媽的美妝顧問，經常跟媽媽分享保養之道，也拉近跟媽媽的距離，只要有好產品就會推薦給媽媽，並為媽媽示範用法。

承襲Sisley頂級植物美容學基因，Hair Rituel by Sisley開創頂級髮肌養護新革命。1976年修伯特多納諾伯爵及夫人伊莎貝爾多納諾以先進植物美容學為核心，創立希思黎化妝品Sisley cosmetics，40多年來，Sisley在植物美容學領域不斷探究，品牌將觸角延伸到頭髮護理，Hair Rituel重新定義髮肌的美麗，上市以來備受名流推崇，已是市場頂級髮品代表。

(中國時報)

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