2018年05月12日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

胡宇威穿CK灰色西裝搭黃T，簡約帥氣。（盧禕祺攝）

鍾瑶穿林莉精品婚紗的紅色不對稱紅色禮服，美美當台灣蜜納的M Beaute一日店長。（盧禕祺攝）

微風策略長廖曉喬（左起）、執行常董岡一郎、孫芸芸、總經理火田明男，昨代表經營團隊率先步上紅毯。（盧禕祺攝）

孫芸芸穿Zimmermann禮服、Givenchy高跟鞋，戴3050萬元寶格麗珠寶。（盧禕祺攝）

廖曉喬穿Zac Posen禮服扮自由女神，戴1855萬1000元寶格麗珠寶。（盧禕祺攝）

一夜可創造13億元經濟奇蹟的微風之夜，今年是第16年，昨晚6時至12時在微風廣場展開封館派對，今年主題是「我愛紐約」，紅毯上Cosplay成自由女神的微風策略長廖曉喬、微風董娘孫芸芸、首次參加微風之夜的「麻辣女王」利菁都開大V，峰峰相連好「胸」湧。

孫芸芸穿長禮服曲線畢露，但她認為自己7、8年很放縱，之前胖3kg體重到48kg是「走鐘」，近日出國飛來飛去瘦回產前最好的狀態，維持45、46kg，她感謝媽媽的好基因，要向媽媽看齊養成運動的好習慣；這月14日過40歲生日，微風董事長廖鎮漢想送她大禮，她只想跟媽媽和家人一起吃飯溫馨慶祝。

廖曉喬每到微風之夜對業績和怎麼打扮都很緊張，常絞盡腦汁，今年放棄糾結，直接扮成自由女神，與今年的邀請函創意一致。利菁昨擔任德國貴婦品牌NOESA一日店長，她是品牌愛用者，後來才知代理商是閨蜜，從上海調了首次曝光的Le Perla紅色褲裝，搶下亞太區第一人，以女王姿態為貴婦品牌稱職站台。

剛從紐約拍完《在紐約》的胡宇威貼近昨晚主題，第2次參加封館派對，除了當CK一日店長，各個品牌都想逛；鍾瑶當特兒時期曾住紐澤西，逛紐約是家常便飯，首次參加微風之夜，想為自己添購高跟鞋。昨晚莫允雯、吳速玲、Akemi等都出席；母親節前夕，郁方帶女兒、王思佳帶媽媽布蘭妮提前過節，王思佳昨不慎露點，意外搶鏡。

微風常董岡一郎說今年預購買氣與去年相當，有超過10個千萬刷手和超過百個百萬刷手，加上昨晚LV、香奈兒、卡地亞、寶格麗等精品大戶加持，最大單3000萬元破紀錄，15位千萬刷手比去年多1位，百萬元刷手超過120位比去年多20位，一夜6小時13.5億元，創歷年最高紀錄。

(中國時報)