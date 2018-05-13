不重啟遴選 要求速發聘！台大打臉教育部

2018年05月13日 04:10 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

教育部不甩台大！台大昨召開第二次臨時校務會議，最後以77票贊成、30票反對、3票空白，通過「應依《憲法》及《大學法》保障大學自治精神、捍衛本校權益」，要求教部盡速發聘。不過教育部稍後迅速透過人事處發出新聞稿，要求台大盡速重啟遴選程序，還表示台大校長遴選程序瑕疵，「不是幾個議案就能補正」。

臨時校務會議 77票壓倒性通過

昨上午台大召開臨時校務會議，提案獲通過的台大校務會議代表、心理系教授徐永豐說，教部所提理由於法無據，不然早就「一槍斃命」，這段時間以來，教部政治霸淩校長當選人，如此政治介入，未來可能發生在你我身上，情何以堪，不該不戰先敗；如台大重啟遴選，等於替教部解套，台大沒退路，這是原則問題。

另一提案人、農經系教授官俊榮說，如大學校長可被教部左右，還有什麼事不能左右？台大如重啟遴選，其他大學頂得住嗎？

至於台大經濟系教授鄭秀玲所提修正案，建議「解散遴委會，重新改選遴委，並盡速重啟遴選，同時建議台大校內法律相關學者組專案小組研議，釐清校長遴選相關問題及後續行動」，表決以同意票46票、反對票74票、空白4票遭否決。

動科系教授丁詩同還提反方意見說，這是一次大是大非機會，台大要有心理準備教部的非法要求，台大所有程序都合法，教部不能1月5日沒聲音，之後開始攻擊台大。

另台大電機系教授吳瑞北所提修正案：「組專案小組研議彙整提出意見，經校務會議同意後對外聲明，提出時須同時提供法律意見及風險分析」等，也以55票同意、66票反對、3票空白遭否決。

上述3案得票最高者，還要待學生會長林彥廷提修正案投票後，一併全案表決。林彥廷提重新調整校長遴委會、校務會議代表組成，減少教育部、公正人士代表，提高學生、職員代表比例等，但以贊成52票、反對66票、空白5票遭否決。

徐永豐、官俊榮提案再經全案表決，以77票贊成、30票反對、3票空白獲得通過。下午2點13分會議結束。

要求盡速遴選 教育部又跳針了

對此結果，教部原表示「收到公文再回應」，但晚間由人事處發出新聞稿，稱尊重臨時校務會議討論，但台大校長遴選過程出現的程序瑕疵，非經此次會議幾個議案討論後即獲補正，提醒台大依法儘速將5月4日函文意見，促請遴委會重啟遴選程式，補正瑕疵，屆時也可將昨議決一併提供遴委會參考。

台大指出，如教育部不接受校務會議通過的決議，將尋求行政救濟。

(中國時報)