納吉布傳潛逃 馬國民眾機場堵人

2018年05月13日 04:10 中國時報 季節 ／綜合報導 ／綜合報導

納吉布夫婦因嚴重涉貪，被馬國新首相馬哈地下令禁止出境。（法新社）

馬來西亞前首相納吉布在9日大選敗北後下台，12日匆匆準備出國，卻被新政府列入禁止出境黑名單，無法成行。據傳他是為躲避新政府對他啟動的涉貪調查，才急著想離境。新首相馬哈地宣稱是他阻止納吉布離境的；面對巨大壓力，納吉布於12日稍晚宣布，即日起辭去國民陣線（國陣，前執政聯盟）與巫統（最大黨）主席職務。

《華爾街日報》12日凌晨報導，指馬哈地政府於前一晚下令馬國移民局，將納吉布夫婦列入黑名單，並稱兩人準備12日上午搭乘私人專機前往印尼。納吉布12日一早也在推特發文，表示將短暫休假陪伴家人。

馬哈地出招 列限制出境黑名單

由於將搭載納吉布夫婦的專機在印尼雅加達，需要先飛到馬來西亞，消息傳出後，大批馬國民眾一早便前往位在雪蘭莪州莎亞南的梳邦國際機場附近圍堵，防止被控任內貪腐嚴重的納吉布逃亡出境。之後一輛專車接近機場，民眾一度以為車內坐的是納吉布。不過納吉布夫婦始終沒有出現，傳言要來載他們的私人飛機（型號Legacy 650/PKRJX）也留在雅加達，並未飛到馬來西亞。

馬來西亞移民局12日上午一度宣稱解除納吉布夫婦的出境禁令，後來又發布消息，正式公告將他們夫婦列入黑名單，使兩人無法出境。

納吉布隨後在推特發文稱：「我剛接獲移民局通知，不能與家人離開馬來西亞，我尊重這一決定，並會與家人留在國內。」

為敗選負責 辭國陣、巫統主席

新首相馬哈地表示是他下令不准納吉布出國，因納吉布被控涉及多起案件待查，他不希望搞到日後要從外國把納吉布引渡回來。馬哈地還將納吉布所創的「一馬發展有限公司」稽查報告解禁，該公司被控涉及數十億美元的貪腐案。

納吉布12日下午在巫統大廈主持巫統政治局會議後表示，為了對全國大選慘敗負起全責，決定辭去國陣和巫統主席職務，由巫統副主席斯里希山慕丁執行國陣與巫統主席職務。納吉布說：「若一個政黨在大選面臨重大挫敗，身為黨魁，辭職是一種道德責任。」

(中國時報)