新聞透視－猶記當年送暖 迎來大交流！汶川賑災同胞愛 10年剩多少

2018年05月13日 04:10 中國時報 羅印冲

昨天5月12日是2008年汶川大地震10周年，當年一場強震，造成近7萬人死亡，僅隔一道海峽的台灣，送去溫暖的同胞愛，共捐款超過新台幣70億元。然而10年後的今日，冰寒的兩岸關係，幾乎倒退回台海危機的尖銳對立，當年兩岸的同胞愛還剩下多少？值得蔡政府深思。

70億援建 兩岸關係暖

以汶川大地震作為時間切點，當時已當選總統但尚未就任的馬英九，偕同夫人周美青參加「把愛傳出去」賑災晚會，親自當接線生，帶頭展現台灣對大陸受難同胞的關懷之情。據統計，台灣方面總共向大陸援助了70.5億元新台幣（約12.1億元人民幣），包括官方20億元，民間50.5億元。

接著兩岸關係迎來大交流時期，馬英九執政8年的前6年，兩岸關係進展迅速，不僅實現大三通（通商、通郵、通航），兩岸當局透過兩會（海基會與大陸海協會）簽署20多項協議，其中包括影響甚巨的《兩岸經濟合作協議》（ECFA）。

不過，就在馬英九第二任期的2014年3月間，台灣爆發了具有反中、仇中意涵的太陽花學運，已談完並簽署的《兩岸服貿協議》遲遲無法生效。馬政府未能善用執政資源，讓兩岸正面互動的成果得到多數民眾肯定和支持，終於在2016年丟掉政權，擁護台獨的民進黨重返執政舞台。

仇中叫囂 重回劍拔弩張

小英上任後，只要兩岸過去互動成果的「現狀」，對於產生這些互動成果的政治基礎「九二共識」棄如敝屣，兩岸友誼的小船說翻就翻，執政近2年不僅官方和半官方溝通管道全中斷，最近在賴揆多次點火台獨言論後，又幾乎重回台海危機的劍拔弩張。

更嚴重的是，兩岸關係的冰冷對立已逐漸蔓延到網路世界和基層民間，現在網路上隨處可見台灣網友反中、仇中的尖銳言論，同樣的，大陸網路論壇對台灣也是一片罵聲，大陸社會逐漸蓄積了反台和仇台的不滿情緒。

善意交流 才能抵禦鷹派

兩岸部分民間和基層交流也因為當局「大人吵架」而受到影響，逼使大陸重新檢整對台政策，進而推出單方面即可推動和執行的「惠台31條措施」，繞過台灣政府和政黨，直接對台灣人民「做工作」。

汶川大地震已過去10年，10年前台灣民眾對大陸展現高度的同胞情分，描繪出「兩岸一家親」最鮮明畫面。如今兩岸間還有多少同胞情分？如果不幸又發生天災，還有多少把握像當年義無反顧伸出援手？兩岸民間和基層善意交流，是台灣抵禦大陸少數鷹派最強的抗體，要如何弭合敵對仇視的傷口，值得蔡政府深思。

(中國時報)