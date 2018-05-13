「長大我當空降兵」 男孩夢成真

2018年05月13日 04:10 中國時報 潘維庭 ／綜合報導 ／綜合報導

程強2018年不僅成為空降兵，還被任命為黃繼光班第38任班長。（摘自新浪四川）

2008年汶川大震，當地一名12歲的男孩程強目睹救援過程，送別救災部隊時，高舉白色布條，上面寫著「長大我當空降兵」，令大陸民眾印象深刻；十年之後，他成為模範空降兵連「黃繼光班」第38任班長。十年前救災為他們重拾希望，十年後他不但通過跳傘訓練，也讓夢想一如傘花綻放。

「他們是在我們最無助、最絕望的時候出現的，好多人是被他們從廢墟裡救出來的，他們頭盔上有空降字樣，我想成為像他們一樣的人，我要向他們學習，我要當空降兵。」程強說，雖然災後那幾年還是覺得心裡有陰影，但空降兵部隊讓他感受到力量。

他看著戰士廢墟挖人，割破雙手，鮮血染紅白手套，重建時戰士英姿颯爽的軍姿、齊步走的身影，讓參軍成為他的夢想。17歲時他從軍，志願裡就只填了一個「空降兵」。

程強回憶，前3個月面對什麼訓練任務都很興奮，但要學跳傘時卻開始害怕。他說自己個性要強，不願輸人，為了跳傘做了兩萬次彎腰訓練，從兩米高的台子反覆跳下。18歲那年，程強生日第二天，他迎來第一次跳傘，「我感到非常驕傲。」

現在程強是黃繼光班的班長，他說想把它打造得名副其實，能克服任何困難，就像是2008年5月14日那天，老班長們那次的抗震救災任務，為十年前的他所做的事一樣。

(中國時報)