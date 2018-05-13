新聞透視－捍衛大學自主 台大必須挺住

台大12日召開臨時校務會議，以同77票、反對30票、3票空白，決議要求教育部依照遴選會結果盡速發聘書。圖為台大師生以不記名投票方式，收發選票的情形。（陳信翰攝）

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中國時報
台大校長遴選爭議

昨日的台大臨時校務會議，許多與會代表多次重申，台大沒有錯，台大不能退，如果屈服在教育部的政治霸凌之下，台大將愧對它過去引領大學自主、校園自治的輝煌榮光。雖然教育部的回應，顯然再度不把台大的決議當一回事，但這個大是大非的時刻，台大一定要挺住。

勇敢表達意見 永不妥協

從今年1月以來，為了一個校長人事案，台大加開了一次遴選委員會、兩次學術倫理委員會，分別作出「當選毫無疑義」、「學術抄襲案不成案」的結論；又開了兩次臨時校務會議，第一次是擱置「重啟遴選」等5個相關提案，當時代理校長郭大維特地解釋擱置是「有意義的擱置」，表示「校務會議不予處理，請教育部依法行政」。

前幾次的會議，外界一般認為台大做出的決議偏向消極，也就是沒有正面表述台大的想法；不過昨日的臨時校務會議，台大校務會議代表傳達的意見非常明確而直接，選校長是大學自治的範圍，也受到《憲法》及《大學法》保障；教育部應依《大學法》規定，盡速發聘。

昨日的會議上，一部分師生表示，台大只有兩個選擇：一是行政訴訟，二是重啟遴選。但台大當然還有第三條路，就是勇敢地表達自己的意見，要求教育部為所應為，發聘書給台大合法選出的校長。這也就是為何昨天會有教授徐永豐、官俊榮的提案。

大是大非時刻 挺身而出

確實，台大不只是學術上台灣打國際盃的頭號選手，從更深層的意義上，90歲的台大引領學運風潮、它一向自許的民主自由精神，它一步一腳印帶領台灣從威權走向民主，鑄成台大的歷史。

教育部的回應並不讓人意外，教育部過去4個月以來使盡洪荒之力，只為了卡一位合法選出的校長，視自己過去追求的價值於無物；但台大必須維持它一貫的風骨，必須讓知識分子在價值崩潰時有可以仰望的對象，必須在歷史關鍵時刻挺身而出，必須成為典範--因為這正是台大之所以是台大的理由。

(中國時報)

不重啟遴選 要求速發聘！台大打… 郭大維有長期代理校長準備

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