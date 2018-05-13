郭大維有長期代理校長準備

2018年05月13日 04:10 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

近日教育部長吳茂昆自曝與台大代理校長郭大維會面，引來郭被摸頭的疑慮，對此台大有學生代表透露，郭近期多次與台大學代會、學生會及研究生協會代表碰面，同時也透過學務處安排與學生會談，郭在會間透露，台大適逢危急之際，校務仍需推動，期盼學生代表未來能多與他合作，代表郭有意長期代理校長，甚至擴充經營校務的權力。

台大昨日舉行臨時校務會議，代理校長郭大維在會議開始約40分鐘左右，突然要求11名各學院院長公推一人當主席，代理他在會議行使主席職權，好讓郭以維持行政中立，但由於各院院長推舉不出來，後來台大文學院院長黃慕萱代表發言，指出有鑑於代理校長熟稔校務，仍舊希望由郭主持會議，現場隨即出現掌聲。

台大一名學生代表指出，郭大維做為代理校長，身分不如通過遴選產生的校長，深知推動校務受到權力上的限制，不只難以做出積極性的措施，像是難以批示學校興建新大樓的動工案；另外在主持校務會議時，也難以協調校內各師生勢力，但郭深知台大還是要走下去，因此才會在昨日的校務會議上，明知院長們無人敢承接校務會議主席，卻還是要上演一齣「黃袍加身」戲碼，營造眾望所歸氣氛，藉此拉抬自己的身勢，同時也讓校務會議順利進行。

針對吳茂昆自曝近日見郭，並表達力挺，該名學生代表提到，郭近來與學生代表多次會面，郭於此在會間透露，台大還是要有發展，不能因為他是代理校長，校務就停擺與停工，並表示希望學生代表們在未來能多與他合作、配合，似已有準備長期代理校長的態勢。

對於學生代表指涉，記者致電郭大維，由於手機一直未接通，未能取得回應。

(中國時報)