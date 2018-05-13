拔管會議紀錄列機密 挨批黑箱

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中國時報
／台北報導

國民黨立委柯志恩昨日表示，教育部針對台大校長遴選爭議召開的跨部會會議，教育部竟將會議紀錄列為「機密」，根本是「私設刑堂、黑箱審判」；中華人權協會名譽理事長許文彬律師也痛批，列為密件難道有不可告人之事？教育部心態可議、根本違法濫權。

對於該會議紀錄，柯志恩透露，整場會議主題應該是討論管中閔赴陸兼職的爭議，但面對多項問題，跨部會討論後找不到違法事證，事後竟然在該會議接受「某人」的意見，不再糾結於管中閔赴陸爭議，眾人討論後又在「某部會」的主導下將矛頭轉回最初的獨董爭議。

柯志恩表示，會議中不少人坦承教育部若駁回管中閔的遴選結果是「行政處分」，也指出應給當事人說明機會。可是對照事後教育部發給台大的公文卻不談准或駁，更否認公文是「行政處分」，也未給予當事人澄清機會，甚至連台大和當事人的救濟權利都要剝奪。

但礙於該會議紀錄都被教育部列為機密，要10年後才能解密，柯志恩認為教育部如果光明正大就該自行解密。柯志恩指出，過去教育部發給台大的「八道金牌」，公文內容不過就是「媒體爆料」的報導，竟然也可以列為機密，根本是濫用《國家機密保護法》。

許文彬則表示，被列為機密的內容，屬跨部會的參考意見，只是1個會議紀錄，不是正式的公文書，沒有參與的部會首長會銜蓋章，而且參考意見採納與否，也不是台大校長遴選案的關鍵，把1份參考意見列為密件，教育部心態可議，把不應該列為機密的文件列入機密，就是很明顯的違法濫權。

(中國時報)

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