台大：管先兼職再追溯是通例

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中國時報
／台北報導

台大校長人事案上月底遭教育部退回，理由是當選人管中閔違法到台灣大哥大兼職獨董。不過台大校方昨日表示，完備所有程序之前需要一段作業時間，常常採取事後追溯；教育部調查全國公立大專校院有78％是先兼職再追溯，管中閔的情況「依本校通例並非違法兼職」。

台大昨日舉辦第二次臨時校務會議，台大人事室指出，教育部2月初、5月初都有發文到全台公立各大專校院，調查教師先報請兼職再追溯核准的案例，結果顯示全台約有400例產學合作的兼職案當中，先報請兼職再追溯核准的比例高達78％，台大有113人次，約占94％的台大產學合作案都是教授先兼職再追溯，顯示這是通例，且也並非只有台大如此；而先前台大也說明過，管中閔和其他教授都一樣，都採事後追溯核准。

雲林科技大學科技法律研究所教授吳威志表示，大學老師在企業擔任獨董，仍由股東會選出來，目的在於協助企業，即監督董事會或企業本身，這個機制源自於歐美國家，「所以說不定，公司的董事長或副董事長，還很討厭獨立董事。」

至於國內大多公立大學教授擔任企業獨董，所採取的是事後追認，獨董並未持股，不能有利益往來，但教育部長吳茂昆卻以此駁回管任台大校長，吳威志直說：「太荒謬！」

實踐大學校長陳振貴也說，企業股東會聘大學教授為獨董，到校方採認，過程需要一段時間，但各校採認標準不一，有的大學只要透過系、院、校即可，但有的大學則是在系、院、校之外，才要再通過教評會的審核。

(中國時報)

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