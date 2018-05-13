教部違大學法 律師籲校方提訴願

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中國時報
／台北報導

針對台大要求教育部盡速發聘，教育部仍要求台大重啟遴選程序，律師葉慶元批教育部明顯違反大學法，作法「沒水準」，台大未來可向行政院訴願會提訴願，要教育部撤銷處分或命令聘任，如訴願結果不利台大，最後可打行政訴訟解決問題。

葉慶元指出，大學法第9條規定寫得很清楚，公立大學校長由校長遴選委員會遴選出校長後，由教育部聘任之；教育部沒核准權，當然就沒拒絕權，所以教育部現在作法明顯違反大學法，教育部就是「表決輸了再表決，表決到我贏為止」很沒有水準。

至於台大未來在法律上可有什麼作為？葉慶元說，台大可向行政院訴願會提起對教育部訴願，如教育部現在的處分視同拒絕，就要求撤銷處分；如果遲不決定，那就進行「課予義務訴願」，由行政院訴願會命令教育部為聘任的決定。

台大自主聯盟也發出聲明表示，在教育部蠻橫侵犯大學自治的100多個日子裡，台大在校務會議中以集體的智慧與勇氣，通過請求教育部儘速發聘的決議，在現階段高度競爭的國際化環境中，教育部勿因政治因素，而犧牲台大幾10年來辛苦建立的良好教育環境與國際聲譽，請政府儘速聘任遴選委員會合法選出的校長，勿拉長線，犧牲台灣高教與台灣人民對政府的信任。

不過台大政治系大二生王羿方表示，昨日的校務會議其中一項議案為討論大學自主，議案卻沒有列出具體措施，就書面資料來看，也看不出與管的關聯性何在，且管擔任台灣大哥大獨董的爭議也沒被討論，代表校務會議沒有進展。

(中國時報)

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