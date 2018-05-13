柯P嘆 台灣被6％的人綁架

2018年05月13日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲接受深綠廣播電台的專訪9日播出，後續效應卻還在延燒，藍營抨擊他對兩岸論述態度反覆、迫於民進黨提名壓力失去核心價值，綠營也不買帳，認為柯「低頭」為時已晚。對於各界批評聲浪，柯文哲12日受訪時再度感嘆，台灣社會被不到6％的人綁架，應該思考如何解決。

沉默多數悶不吭聲

柯文哲與安排專訪的副市長陳景峻雖口口聲聲表示，之所以接受專訪，是希望把誤會說明清楚，因此在節目中重新回答何謂台灣價值、表態支持蔡英文連任，並說「（兩岸）床頭吵床尾和」是失言，還要為「兩岸一家親」造成聽者不爽致歉。不過，專訪的後續效應卻不如預期，反被認為藍綠都不討好，甚至民進黨選對會召集北市議員陳述意見時，有過半數仍希望黨內自提市長參選人。

對此，柯文哲昨天被問到此事先是表示，議員絕大多數還是說尊重黨中央，接著忍不住感嘆，這是台灣社會很大的問題，政治與社會被不到6％具有強烈政黨色彩的人綁架，應該思考如何解決。

媒體追問，是否覺得議員或民進黨被民意綁架？柯文哲並未正面回答，僅說，通常意識形態強烈的人聲量最高，他們會打電話抗議、表達意見，反而是沉默多數比較不吭聲，因此，即便多數人明明在中間，有時初選階段還是會往兩極移動。他還說，美國共和黨、民主黨之間的差異不像台灣藍綠這麼嚴重，雙方政治意見上的衝突沒有那麼厲害，這也是個值得政治學上研究的題目。

想不通為何被炮轟

媒體追問，所以日前上電台為兩岸論述致歉，是為了6％民眾嗎？6％之中是否也包括蔡英文總統？柯文哲強調，自己真的想不通，「你聽了（兩岸一家親）不爽，我說那歹勢」，這蠻自然的，怎麼會在媒體上被炮轟得一塌糊塗？

不過，雖然台灣輿論炮聲連連，國台辦此次的回應相對日前針對民進黨的發言，顯得溫和許多，是否雙方先前在雙城論壇留下好的結果，才讓大陸方面對柯文哲「比較好」？柯笑說，這是陷阱題，他又不能控制國台辦的發言，但互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解的確是雙方來往的重要原則。

盼雙城論壇能續辦

只不過柯文哲也坦言，今年的雙城論壇還是要辦，但時間、地點、內容都需要討論與準備，目前對方沒來、北市沒去，「辦活動要增加善意與交流，如果烏煙瘴氣，要想看看怎麼應付。」

(中國時報)