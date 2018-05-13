「白色力量」蒙塵！新聞透視－假道歉真失策 連任之路要很拚

2018年05月13日 04:10 中國時報 曾薏蘋

曾喊出「兩岸一家親」的柯文哲，礙於選舉壓力選擇屈身道歉，但事後被發現道歉不是真道歉，反而適得其反，不僅沒獲得深綠諒解，還失去淺藍及中間選票，戰前失策，賠了夫人又折兵。

柯文哲在台灣政壇成就的現象，乃在於它有別於一般政治人物的人格特質，敢言、說真話，讓他擁有一票跨越藍綠的支持者。

柯文哲從「兩岸一家親」到「拔管，不知道哪個白癡決定」的言論，讓深綠支持者大為光火，決定拔管後就拔柯。為了年底選舉，柯文哲最後選擇跟深綠支持者說「歹勢」，但隨後市府又緊急聲明，表示柯的原意是向聽到「兩岸一家親」而感到不高興、不悅之民眾致歉，而非直接替「兩岸一家親」一詞致歉。

柯文哲的反覆，反而讓民眾看到他為了尋求民進黨的禮讓，顯現投機的一面，若柯文哲及其幕僚，知道這會落得兩邊不是人，想必很後悔去電台「演這場戲」。

相較在台灣政壇縱橫多年的藍綠陣營，柯文哲真的是後生晚輩；柯文哲大概忘了，他在台灣締造的「柯文哲現象」，就是因為他一直有著自己堅定信仰，而其價值，就是不受藍綠綁架的白色力量。

柯文哲2年前沒有任何選舉壓力時說出「兩岸一家親」，顯然那是他內心真正的想法，柯文哲雖然有時很阿Q，有時也很務實，他也看出兩岸合作是現實必要使然，但是當時因為沒有選舉，縱然說出這句話，沒人認為他是「紅色」。

柯文哲說，他也不解，2年後重提「兩岸一家親」，為何就遭到深綠圍剿？既然柯文哲自己都覺得納悶，就應該知道，只要選舉一到，「抹顏色」的遊戲就會開始了，為何還要選擇公開說道歉？弄到現在兩邊都不討好，讓人看破手腳。

民進黨是否與柯文哲繼續合作，本周就可見真章，但顯然分道揚鑣機率頗高，而想必也很難得到中間選民及淺藍、淺綠的支持，如果2018這一局柯文哲玩完了，他也只能怪自己摧毀了自己所建立的價值。

(中國時報)