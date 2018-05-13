改革易耗損政治能量！小英預言 10年後總統更難做

2018年05月13日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

蔡英文總統昨天出席「預見10年後的台灣-與高中生面對面」；總統致詞時表示，「10年後的台灣的總統會更難做」，政府要為以後的政府打下基礎，很多時候看不出短期效果，因為現在的民主政治中，要擔心你的政治能量是否被耗損，這就是現在執政者要面臨的。

蔡英文昨天與300位高中學生進行「預見10年後的台灣」座談會。面對學生關心目前媒體報導亂象，希望總統能有解決之道。總統說，「媒體為何愛報導？因為有人愛看嘛！」引來台下一陣笑聲。

總統表示，很多人都覺得總統每一件事都可以做，但是總統最不可以做的就是侵犯社會的基本價值「自由」。

她說，很多line群組有不正確訊息，「我覺得，當我們看這些消息時，要給報導不利的那一方一個解釋機會」，不要因為消息出現就判斷，應該給對方多一點解釋機會再判斷，不然會被誤導，甚至做出錯誤判斷。

蔡英文也被高中生建議設IG，總統笑著說，「我是有facebook……」，台下一陣笑聲；總統打趣說，「臉書真的已經老了，我這樣說會不會影響臉書的股價？」但IG好像是現在最流行，「我想我應該跟我的幕僚討論一下，我那最年輕的幕僚在哪？鶴明（指總統府發言人林鶴明）請站起來看一下！」這時，不到35歲的林鶴明緩緩起身，總統虧了一下說，「對你們來說可能蠻老的。」

但其實蔡英文早有IG帳號，去年還PO文。林鶴明會後表示，總統的IG過去即有申請，但後來較少發布新照，近期正籌畫重新開始，敬請期待。

此外，總統也建議在場高中生畢業後不一定要直接念大學，可以考慮先工作，政府可以在每個月給每個人存1萬元，這樣讀大學時就不一定要學貸了。

總統說，她還有個私心，因為她是三軍統帥，學生進軍隊做幾年也不錯，像以色列就是高中畢業後就去當兵，「不要急著上大學，你們不會老得很快」。

(中國時報)