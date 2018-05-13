拒讓升溫 呂嗆絕對自提人選

2018年05月13日 04:10 中國時報 吳堂靖 、 張潼 、 曾薏蘋 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

為爭取民進黨禮讓，北市長柯文哲全家總動員，從他本人到媽媽何瑞英、太太陳佩琪，接連透過媒體放話向綠營「軟硬兼施」；昨天陳佩琪更以「尊重言論自由也是重要的台灣價值」，暗批綠營意味濃厚。但前副總統呂秀蓮不甘示弱地說，相信黨中央本周三就會做出「自提人選」的決定，讓禮讓爭議更陷混仗。

柯文哲陷入政治風暴，柯媽10日、11日分別接受媒體訪問，強調「如果民進黨提名，我們一輩子欠你，若不提名，以後互不相欠」等語。面對媽媽出面護駕，柯文哲昨天說，會要媽媽不要再隨便上媒體受訪，似乎頗不忍母親節前夕柯媽受到抨擊。

但對於柯媽「不禮讓互不相欠」的說法，柯文哲說「這樣講話不對」，因為替國家社會做事，做就做了，不要說誰欠誰，「講這個沒加分，是扣分」。

儘管柯文哲宣稱會要媽媽少受訪，但同樣在昨天，陳佩琪出席北市聯合醫院母親節活動時，除「曬恩愛」稱時常和柯文哲一起讀書、針對醫學案例相互討論，也不忘力挺丈夫。

陳佩琪強調，柯文哲很努力的付出，付出就不會有委屈了；她更意有所指地說，「台灣價值最重要的一部分，就是尊重別人的言論自由」。儘管沒明說是誰不懂得尊重言論自由，但針對性十足，清楚展現捍衛丈夫的立場。

至於柯是否為選舉低頭求禮讓？陳佩琪強調，一個人一天講那麼多話，應該看這個人私底下能做什麼、已經做什麼。

面對柯家「婆媳總動員」，綠委段宜康說，相信柯媽媽是護子心切的母親，也是可愛的老太太，但不相信柯媽媽最近跑去參加里長活動、接受媒體訪問，都不是經過柯團隊的安排或同意。

積極爭取代表民進黨參選年底北市長的呂秀蓮則強調，這個階段很明顯，民進黨「絕對沒有禮讓空間」。就她所知，民進黨周三就會做明確指示，接下來就會徵詢她及另一名有意參選的綠委姚文智。

(中國時報)