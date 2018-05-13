滅火冷卻 幕僚要柯停戰一周

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲一番為兩岸論述致歉等發言，意外引爆事前幕僚兩派意見論戰。事實上，這場電台專訪是由副市長陳景峻直接向柯建議，其他幕僚在事情幾乎定案後才得知，雖也感到有些疑慮、後續又有爭議，目前暫定調「話說都說了，先『停住』，觀察至少1周才知道效應」。

有消息傳出，陳景峻認為走訪基層期間，部分民眾對市長有些誤解，希望透過廣播節目，讓市長把誤會說清楚，因而數度建議柯接受電台專訪；但「反對派」擔心恐有反效果，讓外界質疑柯態度改變。不過，柯最後仍決定按照陳景峻建議接受專訪。

對於事前府內是否因此出現爭論？柯文哲昨日受訪時表示，爭辯是沒有，但市府內部本來就從民進黨籍到新黨都有，也有國民黨、親民黨，沒黨籍的更多，這是有趣的地方，也是台灣社會縮影。而從陳景峻的角度來看，因為他當過民進黨立委、行政院祕書長，會建議接受專訪也很合理，「我聽一聽也覺得應該。」

陳景峻也表示，讓市長接受廣播專訪的念頭在心裡醞釀許久，也數度向柯提起，直到獲得首肯後，才找市府發言人系統、媒體事務組以及其他政治幕僚開會討論，「不是針對要不要上專訪，而是專訪中要提哪些內容、怎麼提」，是市長已經決定要去了，才展開討論。

有北市府人士私下透露，這次專訪引起的爭議，事前幕僚的確沒預料到，尤其原本認為市長只是就「兩岸一家親」造成部分民眾不高興致歉，卻被解讀為「為兩岸一家親道歉」。不過，節目都上了、話也都說了，市長並未因事後爆發風波而生氣，目前市府內部也定調「先停住」，待過了1周左右，再觀察後續效應。

(中國時報)

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