呵護腦麻孫21年「她是我的命」

2018年05月13日 04:10 中國時報 吳岳修／新北報導

她就是我的命！61歲原住民阿嬤潘銀花，幼年家境清寒，出嫁後丈夫不幸早年往生，她靠著打零工養大3名子女；40歲那年，剛出生的孫子重症腦麻，媳婦跑了她又兼代母職，21年來含莘茹苦照料孫女，成為今年新北市府唯一獲頒「模範母親」的阿嬤。

家境清苦 丈夫早逝

潘銀花是台東池上阿美族原住民，在家七個兄弟姊妹中排行老四，小時候家境清苦、沒錢讀書，為了不想再過挨餓的苦日子，閃嫁大她27歲老兵，生下1子2女並移居新北市土城，丈夫早年過世後，她靠著擔任板模小工，胼手胝足一手帶大3名子女。

40歲那年，長子婚後媳婦懷孕，她高興迎接金孫當阿嬤，未料孫女在母體吸入羊水內的胎便，出生後又沒有妥善處理，缺氧導致腦麻重症，醫師診斷成長遲緩、無法言語，四肢萎縮無法自主行動，連智力也僅在3到5歲間，終身得靠人照顧，媳婦受不了，在孫女3個月大時離家不歸。

生活重心 唯有孫女

潘家家境清苦，經濟來源全靠兒子當板模工人每月微薄收入，潘銀花偶爾打零工貼補家用，無力負擔幾近植物人的孫女醫療與生活費，當時一度決定將襁褓中孫女送往特教育幼院，但在出門前一刻，潘銀花內心不捨，硬是把孫女抱了回來，信奉觀世音菩薩的她，雙手合十虔誠表示：「這是我上輩子欠她（孫女）的，這輩子該我來還。」

潘銀花從此「嬤代母職」，三餐替孫女餵食餵藥、洗澡換尿布，每星期還得揹著孫女到醫院回診，人生再也沒有休假旅遊，省吃儉用買奶粉尿布，生活重心全部圍繞在孫女身上，就連出門購買生活用品，也只能利用孫女睡覺空檔，火速買完趕回家，一般人聽到這境遇都忍不住掉淚，潘銀花卻笑著說：「她就是我的命，出門心裡惦記的都是她。」

有緣 就多相處一天

潘銀花全心全力照顧孫女，21年如一日從不間斷，今年榮獲新北市府頒發「模範母親」，也是唯一獲得殊榮的「阿嬤」。

她高興的把獎牌拿回家跟孫女分享，孫女似懂非懂的發出「嗯嗯啊啊」的聲音，彷彿向阿嬤道謝祝賀。

潘銀花把孫女緊緊抱在懷中，緩緩述說她的故事，和藹的笑容中、眼角不時泛淚，氣氛溫馨卻又感傷，她慈祥地撫摸孫女頭髮感嘆：「我不知道還能照顧她多久，有緣就多相處一天，直到緣分結束，看誰先走吧！」

(中國時報)