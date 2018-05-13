單親媽辦書院 陪弱勢童長大

2018年05月13日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

走過單親媽媽陰霾的陳文靜，因兒子曾叛逆、入獄，她於是在屏東高樹鄉開設善導書院，平日幫單親、隔代教養、原住民、新住民小孩免費安親，書院共有42名國中、小學學童，假日孩子與志工忙著採收鳳梨、蕃茄自給自足。人稱「院長媽媽」的陳文靜，昨與孩子們烘培蛋糕歡慶母親節，她最大的願望是「弱勢不要再世襲了」。

陳文靜謙虛地表示，善導書院談不上專業安親，真正的目的是有志工的「陪伴」，偏鄉孩子下課有地方去，不僅遠離毒品、不良場所，更讓有家暴、性侵所苦的孩子，有個棲身之所。陳文靜幫助偏鄉孩童過程中，發現弱勢家庭最大的問題是「家長」，拿補助成習慣後，弱勢就變成世襲了。

因此，來到善導書院的孩子們，必須學會生活自理能力、責任感。陳文靜透露，很多孩子傍晚回家，會包個書院提供的便當回家，並幫忙做家事，反過來照顧隔代教養的爺爺奶奶，唯有學會自給自足、家庭功能正常化後，才能扭轉弱勢命運、活出尊嚴。

陳文靜分享，日前接獲學校通報，7歲孩童小文（化名）一星期沒到學校上課，訪視後才發現爸爸入獄、媽媽跑了，有精神障礙的奶奶怕小文也被搶走，把他關起來、不准上學，書院志工協助奶奶強制就醫後，才發現問題來了，因為家中有個輕微失智的爺爺，祖孫兩人單獨生活家裡凌亂、三餐不繼。

陳文靜說，小文個性體貼又懂事，在書院很快學會如何照顧自己，還會主動幫忙倒垃圾，回到家會洗衣服、做家事，上學前陪爺爺吃早餐，照顧失智爺爺的生活起居。

書院志工薪水、42個孩子的基本開銷，一個月數十萬元的現金壓力，陳文靜坦言，壓得她喘不過氣來，但她堅持不對外募款，要讓孩子學習「手心向下」、有骨氣，因此，一有能力就投資設備、工具。

過去在書院長大、就讀高中或大學的哥哥姊姊們，暑假回來利用當地特產烘培鳳梨酥、水果乾等上網販售，以實力、勞力來賺取自己的學費。

面對龐大經濟壓力，支持陳文靜最大的動力，就是自身孩子的教養經驗，因為忙於工作、孩子缺乏父母親陪伴，讓她過去花很多精力挽回，慶幸的是，兒子成家立業、當了爸爸，子女現在都了解陳文靜當年的辛苦，也成了書院長期志工。

(中國時報)