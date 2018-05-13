愛心媽媽 66個孩子送她康乃馨

2018年05月13日 04:10 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

這個「媽媽」很不一樣！台北市教育局認助清寒學生基金會認助人鄭錦蜜，20年來投入逾415萬元，資助66名弱勢學生完成學業。母親節前夕，多位曾受她幫助的學生齊聚一堂，向「鄭阿姨」獻上卡片、康乃馨；被「孩子們」包圍的鄭錦蜜笑說，能夠付出是幸福的，感謝老天爺讓她有機會成為66位孩子的「另一位母親」。

63歲的鄭錦蜜，夫家從事服飾業，櫃點遍及全台，但因公公秉持「施比受更有福」的信念，加上小時候經常看父母幫助街友，鄭錦蜜沒有成為高高在上的董娘，數十年來關注醫院病友、獨居老人、弱勢學生，捐款金額估計超過千萬。有次得知1名榮民老兵過世後連棺木都買不起，她立刻聯絡在地社會局表達協助意願。

而幫助台北市清寒學生，更是鄭錦蜜20年來一直沒有中斷的善行；根據基金會統計，她至今認助過66名學生，金額超過415萬元。她說，能夠成為66個孩子的「鄭阿姨」，讓原本家庭經濟困難、導致學習狀況不穩定的他們能安心就學，就是最大的收穫。

昨天相見歡活動上，多位受鄭錦蜜認助的學生出席，逐一親手遞上康乃馨與親筆信，謝謝「另一個媽媽」鄭阿姨，讓鄭錦蜜直呼「超感動！」

就讀成淵高中的王士瑋說，家中因大筆債務陷入困境，時值高三大考前夕，幸好去年9月起獲得鄭阿姨資助，才能在學測前買參考書、題目本全力衝刺，順利申請上政大資管系，「這是對鄭阿姨最好的回報！」

7年前接受鄭錦蜜認助的黃慧倫，現在也進入服飾業工作，雖然昨天因病無法到場和鄭阿姨碰面，但她告訴基金會，當年她為了打工幫助家計，不得不就讀高職進修部，無奈薪水仍不夠負擔學費與家用，最後因有鄭阿姨的幫忙，才能減輕負擔、完成學業，她很感謝鄭阿姨。

(中國時報)