菲律賓來的修女 比媽媽還親

修女長年陪伴著院生，無私奉獻，就像第2個媽媽。（呂妍庭翻攝）

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中國時報
／嘉縣報導

專門收容中重度身心障礙人士的嘉義縣敏道家園和聖心教養院，有一群遠從菲律賓加爾默羅傳教修女會來台的修女，每天24小時陪伴在院生旁，這群沒有血緣，一生不曾生育的「另類母親」，在孩子上投入的心力和精神，有時比親生母親還要多，就算多數孩子連一句「母親節快樂」都不會說，修女們仍盡全力滿足孩子的需求，只為了讓孩子感受被愛。

去年才獲頒歸化我國國籍許可證書及國民身分證的滿詠萱修女，來台28年先後在聖心教養院和敏道家園服務，已記不得自己陪伴過多少院生的滿修女透露，在菲律賓時因不曾接觸身心障礙朋友，初到聖心時，因院生不會表達，她又不懂，只能看著院生一臉痛苦跟著掉淚，直到一段時間後，才漸漸「猜出來」他們要什麼。

即使已身經百戰，也了解身障院生健康功能不比一般人，但每送走一位天使，滿修女總是從寶貝停止呼吸哭到出殯那天，即使多年過去，她仍記得每位院生的狀況，而跟她一樣付出無國界、無條件大愛的修女們，在敏道和聖心，仍存在且持續奉獻著。

安道家園基金會企畫室主任蘇秀慧和修女們相處10多年，她形容修女們是把院生當自己的孩子，「互動就跟媽媽一樣自然」，加上修女的角色很全能，特別是心靈支持力量更勝於服務，畢竟教保機構流動率高，不管是教保員或社工常面臨極大的工作壓力，此時修女就為一股支持的力量，讓大家有動力做下去。

母親節的此時，敏道和聖心特別對這群修女媽媽們表示感謝，滿修女說，當她收到孩子們親手做的卡片或禮物時，總是覺得溫馨和開心，能夠有這麼多孩子陪在身邊。

(中國時報)

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