看他吃得開心「一切辛苦都值得了」

郭子銘（中）罹患罕病「天使症候群」，郭媽媽（左）辭職在家專心照顧，至今12年。圖為郭子銘全家福。（倪浩倫攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

一般的8歲孩童，已可自理基本的日常生活，但對郭子銘來說，不僅仍不會說話，吃飯、上廁所、甚至走路，都需要人在旁協助，原來是罹患罕病「天使症候群」，郭媽媽因此辭職在家專心照顧，至今已有12年，「很累、也辛苦」郭媽媽說，但只要看到孩子愛吃她做的料理，露出幸福、滿足的表情，「一切的辛苦都值得了。」

郭媽媽回憶說，郭子銘從小就有癲癇問題，嚴重時曾一周發作4～5次，且發展相當遲緩，1歲時還不會爬、不會說任何單字，原以為是腦性麻痺，但直到8歲仍幾乎沒有改善，經就醫詳細檢查後，才發現罹患的是發生率不到萬分之1的「天使症候群」。

為全心照顧兒子，郭媽媽辭去工作，一眨眼就是12年，過程中，她們接觸到了罕見疾病基金會和桃園市美好社會福利基金會，他們提供了語言治療師、物理治療師及職能治療師，在持續的復健下，現年20歲的子銘，走路已不需人攙扶，且能自己拿湯匙吃飯，目前正在進行如廁訓練，盼未來能自理日常生活。

郭媽媽坦言，過去20年相當辛苦，但畢竟是自己的寶貝，且幸好社會有許多資源提供幫忙，讓她覺得自己不是一個人；她表示，每當她在做菜時，子銘都會跑來廚房探頭探腦，只要是她做的蛋料理或焢肉販，子銘都會全部吃完，吃飽後還會露出幸福、滿足的表情，而這表情看在媽媽眼裡「一切的辛苦都值得了」。

(中國時報)

菲律賓來的修女 比媽媽還親 廢棄手機煉金 變身奧運獎牌

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。