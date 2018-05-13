看他吃得開心「一切辛苦都值得了」

2018年05月13日 04:10 中國時報 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

一般的8歲孩童，已可自理基本的日常生活，但對郭子銘來說，不僅仍不會說話，吃飯、上廁所、甚至走路，都需要人在旁協助，原來是罹患罕病「天使症候群」，郭媽媽因此辭職在家專心照顧，至今已有12年，「很累、也辛苦」郭媽媽說，但只要看到孩子愛吃她做的料理，露出幸福、滿足的表情，「一切的辛苦都值得了。」

郭媽媽回憶說，郭子銘從小就有癲癇問題，嚴重時曾一周發作4～5次，且發展相當遲緩，1歲時還不會爬、不會說任何單字，原以為是腦性麻痺，但直到8歲仍幾乎沒有改善，經就醫詳細檢查後，才發現罹患的是發生率不到萬分之1的「天使症候群」。

為全心照顧兒子，郭媽媽辭去工作，一眨眼就是12年，過程中，她們接觸到了罕見疾病基金會和桃園市美好社會福利基金會，他們提供了語言治療師、物理治療師及職能治療師，在持續的復健下，現年20歲的子銘，走路已不需人攙扶，且能自己拿湯匙吃飯，目前正在進行如廁訓練，盼未來能自理日常生活。

郭媽媽坦言，過去20年相當辛苦，但畢竟是自己的寶貝，且幸好社會有許多資源提供幫忙，讓她覺得自己不是一個人；她表示，每當她在做菜時，子銘都會跑來廚房探頭探腦，只要是她做的蛋料理或焢肉販，子銘都會全部吃完，吃飽後還會露出幸福、滿足的表情，而這表情看在媽媽眼裡「一切的辛苦都值得了」。

(中國時報)