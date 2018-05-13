節電變調 訂單多懲罰愈多

2018年05月13日 04:10 中國時報 盧金足 、 劉朱松 ／台中報導 ／台中報導

產業界呼籲在用電高峰來臨前，請經濟部加速核二廠二號機重啟！圖為核二廠。（台電公司提供）

台中市府副市長張光瑤（右）與上銀董事長卓永財12日出席中部工商午餐會，對工商界建議相關機關遷來台中，張光瑤表示，樂觀其成。（盧金足攝）

缺電陰霾如影隨形，工商協進會監事會召集人高志尚昨（12）日向行政院副院長施俊吉提出強烈呼籲，盼政府加速核二廠二號機重啟作業，並在用電高峰來臨前完成核三廠歲修作業，以免夏季用電尖峰期間電力供應不足；同時也強烈建議政府，不宜對用電大戶採取懲罰性節電的政策，否則將嚴重打擊企業投資、影響產業發展。

工商協進會昨日在台中舉行「中部工商午餐會」，施俊吉率經濟部長沈榮津等部會官員，與上銀董事長卓永財、車王電子董事長蔡裕慶及友嘉集團總裁朱志洋等30多家中部產業龍頭面對面座談。

與會業界代表更從陸美貿易衝突、租稅、勞工政策到公司法修正到重啟核二廠二號機等總計提出7大建言，其中，對與會代表主要聚焦在陸美貿易衝突與缺電。工商協進會監事會召集人高志尚表示，產業界關切陸美貿易衝突對台灣產業發展影響，以及對用電大戶採取懲罰性節電政策的衝擊。

陸美貿易戰 覓活路

他建議政府應加大與美國的談判力道，爭取獲得美對我在鋼鋁懲罰性關稅豁免；同時，協助廠商有效配合政府「新南向政策」，在大陸以外第三地出口美國；或配合「美國製造」政策，赴美投資生產。

速完成核三廠歲修

對此，施俊吉坦言，陸美貿易戰將會改變全球供應鏈結構轉型，政府也積極與美方談判，但台灣已難像以往大幅調節匯率，因為此也會對國內物價造成波動，不過，他允諾政府會協助解決「缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才」五缺問題，打造更好的投資經商環境。

此外，對業界強烈關切經濟部對用電大戶採取懲罰性節電政策，業界就質疑，政府要求朝離峰時間用電，三更半夜的離峰，又有一例一休限制，訂單愈多，愈要受缺電危機懲罰？他們強烈呼籲，「請經濟部加速核二廠二號機重啟！」

節電獎懲 影響投資

對此，沈榮津表示，對工商業用電大戶訂節電5％措施，並非懲罰性，而是希望減少非生產用電的需求，例如降低照明、空調用電，並不是降低產能5％；此外，經濟部也訂有獎勵制度，用戶若達成節能目標則給予獎勵，若未能達成，僅暫加計違約費，不會停止電力供應。

(中國時報)