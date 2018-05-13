首都減壓 工商界籲立院遷台中

2018年05月13日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

首都減壓，國會先行！產業界12日表示，政府配合組織改造，應審慎研議將相關機關遷往台中辦公的可能性，由立法院先搬來台中，對此，台中市府副市長張光瑤則表示樂觀其成，而省議會舊址、中興新村及黎明新村都是立即可用的地點。

台中磐石會、工商協進會12日在中部工商午餐會中，建議政府配合組織改造，將相關機關遷往台中辦公，其中可由立法院先行。業界認為此可以簡化台灣區域畫分，例如以北北基、桃竹苗、中彰投等區域規畫。

國發會主委陳美伶則回應指出，行政院目前正盤點中興新村可用的辦公廳舍、宿舍，在資訊化時代，政府可採取分散式辦公方式，並透過資源分散，均衡台灣發展，相關計畫仍在規畫中，待規畫完成後，再對外公布。

內政部指出，行政院長賴清德已提出「均衡台灣」政策目標，審慎討論行政區域重畫政策。

「台中市長林佳龍、南投縣長林明溱與彰化縣長魏明谷等縣市首長，都表達支持中央遷都中部！」張光瑤強調，中市府樂觀其成，林佳龍也表示以前沒有高鐵與二高時，省政府與省議會就在中部，「首都減壓」已成共識。

張光瑤盼立法院遷到台中，考慮新的國會建物需要時間興建，過渡期先使用過去的霧峰省議會，該地距中興新村與高鐵都很近，短期透過交通接駁，長期使用捷運，捷運藍線已通過交通部審查，未來也會延伸到大里、霧峰與草屯等地。

(中國時報)