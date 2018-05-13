富士康旗下FII 陸證監會准IPO

2018年05月13日 04:10 中國時報 李書良 ／綜合報導 ／綜合報導

被稱為「跑步上市」的富士康工業互聯網（FII）終於要登陸A股！11日深夜，大陸證監會核准FII的IPO首發申請，但批文並未披露FII的融資金額，這是IPO重啟以來未有過的現象，也引發市場揣測FII的融資額度恐怕要較當初的招股書縮水。

鴻海昨日公告證實，其間接持有94.223％股權的子公司FII，已獲大陸證監會核發「富士康工業互聯網股份有限公司申請首發IPO批文」。但儘管FII順利拿到證監會的IPO核准批文，但卻留下市場關注的「尾巴」，也就是證監會雖核准FII的IPO首發申請，但卻未披露其融資金額。

分析指出，FII本次上市的招股書申報稿募資金額高達272.53億元人民幣（下同），被外界視為是證監會在批文中未披露融資金額的重要原因。與上市進程與FII幾乎同時的藥明康德一對比，原本進度較FII稍落後的藥明康德，卻能搶先於FII之前取得上市批文，比較大的可能性就在藥明康德「折價」上市。

藥明康德的招股書顯示，公司計畫募集資金使用額為21.3億元，這較初版預披露的57.41億元大幅縮水達63％。據此推測，之後FII的募資額也有很高的機率會下修。

另一方面，FII本次上市的募資金額若能順利達標，這筆金額在歷年A股的募資金額排行榜中，恰好可以殺進前十位。而FII接下來還需巡迴說明會，尋找機構投資者再詢價，預計正式上市，最快將在本月底至6月初在A股掛牌上市。

根據FII招股書披露內容顯示，2017年其營收為3,545.44億元，本次上市後，將把融資金額投入在智能製造產業升級、通信網路與雲端設備、智能製造新技術研發應用、工業互聯網平台建構等8大領域項目。

(中國時報)