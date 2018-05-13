富士康旗下FII 陸證監會准IPO

友善列印
中國時報
／綜合報導

被稱為「跑步上市」的富士康工業互聯網（FII）終於要登陸A股！11日深夜，大陸證監會核准FII的IPO首發申請，但批文並未披露FII的融資金額，這是IPO重啟以來未有過的現象，也引發市場揣測FII的融資額度恐怕要較當初的招股書縮水。

鴻海昨日公告證實，其間接持有94.223％股權的子公司FII，已獲大陸證監會核發「富士康工業互聯網股份有限公司申請首發IPO批文」。但儘管FII順利拿到證監會的IPO核准批文，但卻留下市場關注的「尾巴」，也就是證監會雖核准FII的IPO首發申請，但卻未披露其融資金額。

分析指出，FII本次上市的招股書申報稿募資金額高達272.53億元人民幣（下同），被外界視為是證監會在批文中未披露融資金額的重要原因。與上市進程與FII幾乎同時的藥明康德一對比，原本進度較FII稍落後的藥明康德，卻能搶先於FII之前取得上市批文，比較大的可能性就在藥明康德「折價」上市。

藥明康德的招股書顯示，公司計畫募集資金使用額為21.3億元，這較初版預披露的57.41億元大幅縮水達63％。據此推測，之後FII的募資額也有很高的機率會下修。

另一方面，FII本次上市的募資金額若能順利達標，這筆金額在歷年A股的募資金額排行榜中，恰好可以殺進前十位。而FII接下來還需巡迴說明會，尋找機構投資者再詢價，預計正式上市，最快將在本月底至6月初在A股掛牌上市。

根據FII招股書披露內容顯示，2017年其營收為3,545.44億元，本次上市後，將把融資金額投入在智能製造產業升級、通信網路與雲端設備、智能製造新技術研發應用、工業互聯網平台建構等8大領域項目。

(中國時報)

台電招考 錄取率4年新高 強碰周末 民眾苦等6小時

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。