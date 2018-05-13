強碰周末 民眾苦等6小時

民眾12日趁著周末假日搶辦電信業者499吃到飽方案，雖然排隊情況稍緩，但民眾依舊在櫃台前花了不少時間等待。（姚志平攝）

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中國時報
／台北報導

中華電信499元網路吃到飽方案推出第4天，逢周末假期，各地門市都出現大量人潮，許多門市門口排隊人龍彷彿沒有盡頭，中華電信代理發言人沈馥馥表示，為能服務更多客戶，以及確保員工工時符合勞基法，已盡量優化服務流程，例如延長門市周末營業時間、加開查詢違約金櫃檯等。

「499之亂」遇到周末假期，各縣市中華電信門市湧現人潮，據民眾表示，台北市信義區門市早上就抽完當日號碼牌，更在門口貼上公告，提醒抽號民眾「預估等待時間將超過4小時」；同樣在北市，民權東路上的門市因只有兩個櫃檯，就算抽到前20幾號也要等6小時才辦好。

經歷多日來客數爆量，部分門市也祭出應對方法，高雄市左營區民眾說，雖然早上8點多去已抽到200多號，但門市這兩天已經加開3個臨時櫃檯專門協助民眾查詢違約金，且只要登記欲查詢電話即可，不需要攜帶雙證件，「中華電信還是有做處理」，觀感較好。

沈馥馥表示，目前中華電信已經盡力優化服務流程，例如增加臨時櫃或增加人員來接單，能夠收牌就收牌，但還是要視人力能量限度。

中華電信也在11日公布24家新增和調整營業時間的門市，有11家門市分別提早或延後營業時間，13家原本周六不營業的門市，也增開半天營業時間。

(中國時報)

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