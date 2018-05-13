馬國財長是華裔 重查涉貪案

2018年05月13日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

馬來西亞新任首相馬哈地12日公布內閣名單，其中，以檳城州首席部長林冠英出任財政部長最受矚目，這也是大馬自1974年以來，時隔44年再有華裔財長。而據報導，馬哈地還將任命財政部顧問，負責重啟「一馬基金」涉貪案調查，並且追回涉案數十億美元的款項。

馬哈地僅先公布3位閣員人選，3人均為新執政聯盟「希望聯盟」（希盟）要角，除「民主行動黨」祕書長林冠英外，遭前首相納吉布革職的前副首相慕尤丁（隸屬土著團結黨）接任內政部長，「國家誠信黨」主席莫哈末沙布擔任國防部長。馬哈地說，其他7名部長人選會在下周內公布。

加強與台民間交流

林冠英祖籍福建省，是馬來西亞華僑第三代。他出身政治世家，父親林吉祥是柔佛振林山國會議員。林冠英在1982年加入反對黨民主行動黨，1986年當選國會議員，2004年9月起擔任行動黨祕書長。2015年1月林冠英訪台，曾到《中國時報》總部參觀，他並接受專訪表示，台灣有「很多好人才」，而台灣民主自由也令馬國看齊，期望加強雙邊民間交流。

另外，前副首相安華的女兒努魯證實，其父將會於下周二（15日）獲釋出獄。安華為「人民公正黨」實質領袖，而隸屬該黨的安華夫人、希盟主席旺阿茲莎將會擔任副首相，在選前就已經決定。

據港媒報導，馬哈地將任命一名財政部長顧問，負責重啟「一馬基金」案調查和追回失去的款項。

前首相納吉布近年深陷貪汙醜聞，包括在2009年成立「一馬發展公司」（1MDB），後來被多方指控他藉該國家基金中飽私囊，據稱約1億美元資金流入其個人帳戶，美國司法部更指控基金多達45億美元涉及貪汙，目前至少6個國家正在調查。

雖然馬哈地曾表示無意向納吉布報復，但有看法認為，他會讓法律「順其自然」地處理其涉貪指控。納吉布下台後，其夫人羅斯瑪大批奢侈品的去向也成為關注焦點。

要修復財政漏洞

吉隆坡警方接獲報案，指羅斯瑪從首相署運走大約50個名牌包包，警方將調查這是否涉及貪汙。據說這些包包平均售價約20萬令吉（約台幣161萬元）。

馬哈地12日還表示，將檢討納吉布前政府參與的開發項目，包括馬新高鐵計畫。他同時宣布將成立經濟顧問團，主要負責修復2009年至今馬來西亞的財政漏洞，並提供新內閣經濟建議。

(中國時報)