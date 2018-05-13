執政有隱憂 理念不同恐內鬥

2018年05月13日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

高齡92的前馬來西亞首相馬哈地率領反對派「希望聯盟」（希盟）勝出大選，他得以再任首相，與大馬華裔社群選票進一步倒向反對派陣營有關，然而，未來華社或許能爭取希盟新政府履行部分爭議較小的競選承諾，惟不大可能挑戰大馬一向對馬來人和土著優惠的政策。

希盟主要由四大政黨組成，包括「人民公正黨」（代表人物：安華、旺阿茲莎；共47席）、「民主行動黨」（林冠英；42席）、「土著團結黨」（馬哈地、慕尤丁；13席）及「國家誠信黨」（11席），四黨的政治實力相對均衡，與原執政聯盟「國民陣線」內馬來人政黨「巫統」獨大的情況，大相逕庭。

但是希盟為鬆散聯盟，選前在馬哈地的光環和勝選機會下暫掩分歧，今後執政卻埋有隱憂。香港城市大學亞洲及國際學系客席助理教授尤維勵向《明報》指出，希盟內部很可能有連串問題需要消弭，不過各方也很清楚，這次變天執政的機會得來不易，現實政治上各方應願協調，不至於輕言分裂。

希盟四黨在執政理念各有不同。當中，行動黨和公正黨皆反對族群政治，反對馬來人特權，其中尤以行動黨為甚，還因此被馬來人稱為華人沙文主義政黨；反觀團結黨專注土著及馬來人權益，主張維護土著特權，理念差異可見一斑。過去馬哈地長期任首相時，行動黨就因為他對華社及華語教育態度不友好，而與他意見齟齬，相互的不信任難以短時間化解。

尤維勵認為，族群問題仍會對大馬整個政治環境有重大影響，以華人占多數的行動黨及部分公正黨成員，在選戰期間刻意不太高調，以免觸動馬來人害怕失去特權的種族焦慮。從此點看，今後希盟執政，華裔社群或許可以在承認獨中統考（大馬獨立中學的特有私立考試）文憑等爭議較小的議題上，確保新政府履行競選承諾，但在馬來人極看重的議題如土著優惠政策等，則很難有什麼突破。

(中國時報)