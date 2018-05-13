女特助諷麥肯快死了 白宮拒評論

2018年05月13日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

正在與腦癌奮戰的美國共和黨聯邦參議員麥肯，日前表態反對川普提名的中情局長人選哈斯波，白宮聯絡室特別助理沙德勒女士（Kelly Sadler）竟在內部會議中說：「沒關係，反正他快死了。」沙德勒的失言遭到麥肯的家人及其國會同僚嚴詞痛批，但白宮拒絕評論或予以譴責。

白宮新聞祕書桑德斯表示，她不打算證實內部會議外洩的內容，僅表示沙德勒仍為白宮工作，並表示尊重麥肯對國家的貢獻，會在這艱難的時刻為麥肯和其家人祈禱。

81歲的麥肯是參院軍事委員會主席，曾經在越戰期間被俘虜近6年。他去年被診斷出罹患腦癌，一直在家鄉亞歷桑納州接受治療，已數月未出席參院會議，不太可能參與哈斯波任命案投票，但他是共和黨大老，說話極有分量。

麥肯不滿哈斯波在小布希時代強化偵訊與刑求所扮演的角色，認為她拒絕承認刑求不道德，就是不合格，9日呼籲同僚否決這項任命案。

隔天，川普的女特助沙德勒在一場內部會議討論到麥凱反對哈斯波的提名時，竟然說：「沒關係，反正他快死了。」至少兩位與會人士確認此事。

白宮官員聲稱，沙德勒只是在開玩笑，沒想到開過了頭。除了沙德勒，美退役空軍中將麥金納尼亦在福斯財經新聞網宣稱，麥肯知道刑求有用，他在被俘期間遭屈打成招，這也是為何有人稱他「告密者約翰（麥肯的名字）」。

麥肯受到惡言攻擊，引發幾乎所有各方反彈，甚至有國會議員要求川普出面道歉。麥肯的女兒梅根說，不明白沙德勒何以未被開除。

(中國時報)