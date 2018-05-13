女特助諷麥肯快死了 白宮拒評論

美國共和黨聯邦參議員麥肯（美聯社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

正在與腦癌奮戰的美國共和黨聯邦參議員麥肯，日前表態反對川普提名的中情局長人選哈斯波，白宮聯絡室特別助理沙德勒女士（Kelly Sadler）竟在內部會議中說：「沒關係，反正他快死了。」沙德勒的失言遭到麥肯的家人及其國會同僚嚴詞痛批，但白宮拒絕評論或予以譴責。

白宮新聞祕書桑德斯表示，她不打算證實內部會議外洩的內容，僅表示沙德勒仍為白宮工作，並表示尊重麥肯對國家的貢獻，會在這艱難的時刻為麥肯和其家人祈禱。

81歲的麥肯是參院軍事委員會主席，曾經在越戰期間被俘虜近6年。他去年被診斷出罹患腦癌，一直在家鄉亞歷桑納州接受治療，已數月未出席參院會議，不太可能參與哈斯波任命案投票，但他是共和黨大老，說話極有分量。

麥肯不滿哈斯波在小布希時代強化偵訊與刑求所扮演的角色，認為她拒絕承認刑求不道德，就是不合格，9日呼籲同僚否決這項任命案。

隔天，川普的女特助沙德勒在一場內部會議討論到麥凱反對哈斯波的提名時，竟然說：「沒關係，反正他快死了。」至少兩位與會人士確認此事。

白宮官員聲稱，沙德勒只是在開玩笑，沒想到開過了頭。除了沙德勒，美退役空軍中將麥金納尼亦在福斯財經新聞網宣稱，麥肯知道刑求有用，他在被俘期間遭屈打成招，這也是為何有人稱他「告密者約翰（麥肯的名字）」。

麥肯受到惡言攻擊，引發幾乎所有各方反彈，甚至有國會議員要求川普出面道歉。麥肯的女兒梅根說，不明白沙德勒何以未被開除。

(中國時報)

執政有隱憂 理念不同恐內鬥 本月23至25日 北韓關閉核子試驗…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。