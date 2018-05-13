本月23至25日 北韓關閉核子試驗場

2018年05月13日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧11日表示，北韓若勇敢、迅速放棄核武，美國會協助北韓邁向繁榮。（路透）

美朝峰會敲定下個月（6月）12日在新加坡舉行，美國國務卿蓬佩奧11日率先釋出善意，稱北韓若立刻放棄發展核武，美國會協助北韓發展經濟，讓北韓的生活水平提高到和南韓一樣的水準。北韓則於12日宣布，將於5月23日至25日舉行核子試驗場關閉儀式。

蓬佩奧先後以中情局長與國務卿身分2度密會北韓領袖金正恩，他宣稱9日與金正恩的會談溫和、有建設性、良好。他說：「若北韓勇敢且迅速地放棄核武，那美國便會協助北韓邁向繁榮，達到和我們南韓盟友一樣的水準。」統計數據顯示，南韓每年的國內生產總值（GDP）約為1.4兆美元，為全球前20大經濟體；北韓GDP少於200億美元，落在100名外。

有關無核化的問題，一直是川金峰會有譜之後，外界關切的重點。蓬佩奧說，對美國而言，去核化代表北韓徹底放棄已建造的核武，且必須可接受外界查核。美國不願重蹈之前被北韓所騙的覆轍。

北韓這次願意上談判桌，是因為他們自認已是核武國家。這也讓外界懷疑，北韓是否真的願意放棄核武。對此，蓬佩奧說，儘管去核化是艱鉅的挑戰，但雙方的終極目標完全一致。他說：「我認為雙方都很清楚共同的目標是什麼。」

與蓬佩奧一起出席記者會的南韓外長康京和，讚揚即將登場的川金會，但她重申，駐韓美軍一直扮演威懾北韓與穩定朝鮮半島和平的關鍵角色，因此駐韓美軍規模不應擺上川金會的談判桌。

據北韓「朝中社」12日報導，北韓將於本月23至25日舉行核子試驗場關閉儀式，屆時將炸毀核子試驗場坑道後封閉入口，還將邀中美韓英俄記者參觀關閉核子試驗場的過程。

美國總統川普11日和新加坡總理李顯龍通電話，針對下個月登場的川金會，感謝新加坡相助。川普表示，朝鮮半島局勢最近數月出現巨大進展，希望這次峰會能夠解決長期困擾全球和平的問題。李顯龍則表示很榮幸能舉辦這次歷史性峰會，並邀請川普11月趁著東盟－美國峰會和東亞峰會訪問新加坡。

(中國時報)