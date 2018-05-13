川金會談判走勢 陸是關鍵

2018年05月13日 04:10 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

美國《紐約時報》評論指出，美朝峰會（川金會），可能是由中國大陸掌控著局勢。種種跡象顯示，北京當局將自身定位為：足以形塑川金會談判結果的關鍵主力。

2011年掌權後即與世隔絕、未曾出訪的金正恩，過去兩個月跌破各界眼鏡，兩度赴大陸與大陸國家主席習近平會面，且兩次都是在美新任國務卿蓬佩奧訪問平壤與金會談前夕。

紐時稱，金接連訪大陸，傳達的訊息相當明確：他希望北京支持北韓所主張「分階段、同步性」去核化進程，而平壤每落實一個去核步驟，美方須有相應獎勵措施。

這與美國政府的國家安全團隊立場南轅北轍。美方力促北韓在6到12個月內迅速一步到位、全面去核，而且惟有北韓完成棄核目標，經濟上的好處才會源源而來。

紐時稱，習近平在金正恩本月二度訪陸時，已為北韓的「分階段、同步性」去核化措施背書。美國現階段堅持繼續對北韓「最大限度施壓」，直到北韓完全棄核。

然而，陸卻能巧妙運用槓桿，在制裁北韓各項措施的執行上，從美朝雙方獲取己方所要結果。這從陸對北韓貿易最大口岸城市丹東當前預先下單活絡、房地產交易火熱等跡象，處處可看到具體事證。

紐時認為，大陸有關北韓去核方法及步調的主張，也同樣將對北韓與美國的立場都造成影響。而南韓總統文在寅亦就北韓去核化，提出了「一攬子協議，分階段實施」的主張，顯示其立場與大陸及北韓較為相近。

紐時稱，文在寅與金正恩的板門店峰會宣言，並未就北韓去核化設定明確的落實期限，同樣意味著，北韓去核化議題相關的外交折衝勢頭正轉向「分階段」方案。

北韓可能藉此有利己方的形勢，拒絕美國的一步到位、快速去核化要求。而川普可能被迫選擇較為漸進式的北韓去核步驟，否則將會讓川金會徒勞一場、空手而回。

(中國時報)