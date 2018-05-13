廢棄手機煉金 變身奧運獎牌

2020年東京奧運組委會為響應「都市礦山」概念，邀民眾捐獻舊手機等消費性電子產品，以從中提煉金銀銅、打造100％再生材料獎牌。（摘自2020年東京奧運官網）

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中國時報
／綜合報導

我們只有一個地球，而地球天然資源有限，「都市採礦」（Urban Mining）或「都市礦山」概念應運而生。面臨金屬資源短缺壓力的已開發國家，紛紛積極推動都市採礦，發展現代煉金術，不但能解決都市廢棄物對環境的汙染，更可創造資源再生的產值。

不再向地球擷取資源

都市採礦指把使用過的廢棄電子用品作為礦藏，進行有計畫的回收，不需再向大自然擷取新資源，再提煉出稀有金屬，讓舊手機或平板電腦搖身一變成為貴金屬寶庫。隨著金屬價格屢創新高，加上電子垃圾已成環保難題，「都市採礦」因而邁向主流。

美國國家環保署報告指出，與在美國開採的每公噸礦石相較，每公噸電路板的含金量是礦石的40到800倍，含銅量是30到40倍。日本橫濱金屬公司研究，一噸金礦砂平均可提煉5公克黃金，但一噸廢棄手機可產出150克黃金、100公斤銅、3公斤銀。廢棄電子產品還能找到生產面板的銦，及製造高科技產品的銻和鉍。

電子垃圾回收再利用

都市採礦概念在1980年代由日本東北大學南條教授提出，該校學者中村進一步草擬可供「開採」的金屬，包括金、銀、銅、錫、鋁、鎳、鋰、白金和鎢等。隱身日本的都市礦山資源繁多且儲量可觀，金總量為全球埋藏量16％，銀22％，錫11％，從這角度來看，天然資源缺乏的日本也算資源大國。

全球前兩大電子垃圾生產國分別為大陸和日本，電子垃圾氾濫更是全亞洲的挑戰。從2011至2015年，亞洲電子垃圾總量爆增63％，全球電子廢棄物年增率達4％到5％，預估年底將逼近5千萬噸。

為回應電子垃圾危機，並響應都市採礦，東京奧運組委會去年啟動回收廢棄金屬、打造100％再生材料獎牌的計畫。他們在全日本設回收站，邀民眾捐出9種舊消費性電子產品，包括手機、數位相機或筆電，希望收集到8公噸粗金屬，再從中提煉出40公斤金，4920公斤銀，以及2944公斤的銅，供奧運和殘奧5千枚獎牌所需，推動綠色奧運理念，期盼回收能在明年春天達標。

蘋果三星都積極投入

愈來愈多製造商，如蘋果公司與三星，一來為環保，二來因原料壓力，大力推動舊電子商品購回或交換計畫。UNU研究員基特里瓦爾說，「多種製造手機或鋰電池的重要原料都有短缺情況，最好的礦藏就是自家產品。」蘋果承諾，未來產品將以完全採用回收材料為目標，利用機器人拆解舊iPhone可回收的貴金屬，免去人力拆解導致暴露在有毒物質的非人道方式。蘋果的電子廢棄物回收後，有的變身鋁門窗框，家具或玻璃瓦。三星除以環保方式萃取回收產品中的銅、鎳、金、銀等貴金屬，還把手機材料回收再製成新機或租用手機。

都市採礦的延伸概念，是打造沒有垃圾的世界，追求做到「只有放錯地方的資源，沒有真正的廢棄物」，近年在商辦區開枝散葉的「辦公空間採礦」就是其一。待整修的大樓能提供大量可重複使用的材料，降低成本與廢棄物掩埋。

(中國時報)

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