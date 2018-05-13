超市裡種蔬果 把鮮脆帶回家

2018年05月13日 04:10 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

世界人口不斷增長，預估到2050年將逼近百億人，要養活龐大新增人口，糧食生產需相應增產60％到70％。然而全球可耕地恐不敷所需，如何有效活用都市閒置畸零空間生產食物，成為當代重要課題。隨著城市居民環保意識抬頭、對綠色生活嚮往日深，加上日新月異的相關科技推波助瀾，都市農業近年漸在各國蔚為風潮，不但創造就業機會，也擴增都市綠地，「在地生產，在地消費」更縮短食物從產地送到餐桌的距離，有利節能減碳。

都市人學當農夫，在自家庭院、陽台、屋頂大玩現實版「開心農場」，已是司空見慣的事，但法國巴黎市中心的高檔百貨公司，也經營起「空中菜園」，讓人耳目一新。花都繁華街上的拉法葉（老佛爺）百貨大樓屋頂，由一群農業工程師與建築師的「巴黎草莓下」公司規劃，營造出龐大蔬果園地，每年約可供給巴黎市民1.8公噸食物，而草莓是其大宗。

該處採用時下正夯的「垂直農法」，捨棄土壤、運用分層高架的專利「生物膜」栽植食用作物，以特殊過濾處理的空調廢水和雨水，帶給植物生長所需的營養成分。這種「無土、水耕栽培」的根基是「生物膜」，主要以無紡織價值的廢棄羊毛等動物纖維製備，成本不高且工法簡易，既經濟又環保。風氣所及，垂直農場在巴黎和其他城市的百貨與購物中心大樓如雨後春筍般不斷冒出。

巴黎市長伊達歌更以新法鼓勵市民，當個「公共空間的園丁」，期望能在2020年之前，創造100公頃植披牆、綠屋頂等新園地，其中三分之一將貢獻於都市農業（園藝）、生產食物。這為人口密集、農地稀少的巴黎，增添了食物「地產地消」的條件，也進一步美化都市景觀，並提升了市內生物多樣性，有助於生態平衡。

另一方面，德國首都柏林的Metro連鎖超市，則與研發都市室內農法的Infarm公司，合作推動室內垂直農場計畫，「直接在超市內種植蔬果」，且一邊種一邊賣，讓顧客得以便利地親自採收要購買的新鮮食材。

Infarm致力於在各種「不可能」的地方種出食物，其利用舊貨櫃製作可層疊堆高的模組化植栽箱，在這種「垂直農場」內，經由網際網路控制的灌溉與養分供應系統、模擬陽光以助植栽行光合作用的LED照明，且裝設多具感測設備監看作物狀況，消費者還可透過網路即時了解食材生長過程。

在超市走道蓋垂直農場，僅占用超市內幾平方公尺小小空間，且可向上延伸擴展，「最大的好處是超市基礎設施齊備，無需任何增建或調整，只需要將系統安裝好，就可開始運作。」有於具備降低食材運輸、倉儲與保鮮成本等諸多優點，深受消費者青睞。

(中國時報)