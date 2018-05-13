都市智慧交通 馬路不再如虎口

日本豐田的「e-Palette」分享共用型電動自駕概念車，可依用戶個別需求量身打造成行動「製造實驗室」。（摘自豐田公司官方網站）

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中國時報
／綜合報導

國際間第五代行動通訊（5G）網路布局競賽如火如荼，各國相關應用計畫與實測不一而足，而透過「車聯網」（Internet of Vehicles）實現「智慧交通」的願景，似乎指日可待。「車聯網」係運用電子標籤、感測器、衛星定位、無線網路通訊、數據處理等技術，有效辨識與傳遞車輛、行人及道路環境三方訊息，並匯總於後端平台，在交通安全、人員運輸、貨品流通等方面，進行智慧化管理與服務。

美國無線通訊技術研發要角高通公司日前宣布，因應5G時代來臨，將推行更便宜且免費更新的專利授權政策，以利在全球5G通訊晶片市場占有一席之地。更早前，高通旗下子公司高通技術、5G汽車協會（5GAA）、奧迪汽車公司與福特汽車公司，率先展示了跨車廠間的行動車聯網（C-V2X）直接通訊技術。

行動車聯網 隨時偵測

實測初步結果顯示，藉助高通的C-V2X技術，奧迪與福特汽車可進行車對車（V2V）、車對人（V2P）及車對基礎設施（V2I）通訊，提升行車安全。比如說，車對車通訊可偵知並通報附近有車輛發生緊急事故，而在車輛緊急煞車或突然轉向時，可對周遭車輛發出警告、避免碰撞。車對人的感測與資訊取得功能，能保障兒童、老年人、肢體障礙人士、自行車與摩托車騎士等易受傷害的道路使用者（VRU）用路安全。車對基礎設施通訊，則可偵察到塞車熱點，避開壅塞路段、優化交通效率、減少碳排放。

多功能平台 量身打造

而日本豐田積極推動公共運輸「行動服務平台」（Mobility Services Platform，MSPF），在今年初展示了「e-Palette」，是新款空間寬敞的低底盤、分享共用型電動自駕車，可依用戶個別需求量身打造。除了接送病患就醫等行動載具功能外，還可作為物流業配送車使用，甚至搖身一變成為行動旅館、行動商店、行動辦公室、行動「製造實驗室」、行動餐車等。且能利用豐田大數據中心各項軟體與資訊服務，獲得行車安全保障。目前該平台技術合作夥伴包括優步、滴滴出行、亞馬遜、必勝客等，計畫於2020年東京奧運時試行。

自駕車系統 更上層樓

南韓最大行動電信公司SK Telecom（SKT）與國家運輸安全管理局，不久前也於政府斥資110億韓元（約台幣3億2800萬元）打造的全球最大自駕車測試場K-City，完成世界首例自駕車結合5G網路基礎架構的應用測試。兩輛自駕車成功在5G網路支援下試行近2公里，途中兩車順利交換即時路況資訊、與周遭車輛保持適當距離，且能感知外在環境，躲避障礙物，甚至在前方突然出現行人時，及時停車。

(中國時報)

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