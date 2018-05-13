外孫坦承行凶 盼被判死刑

2018年05月13日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

警方在命案現場3公里外的山區草叢內找到郭嫌作案用的鐵鎚。（程炳璋翻攝）

台南滅門案陳屍現場

淳樸的台南市南化區北寮里發生兩戶3人滅門血案，男子郭濬毅10日晚間潛入外叔公李清祥家行竊失風遭斥責，怒持鐵鎚狠心將外叔公夫妻活活打死；住隔壁的外婆李胡木哖發現外孫殺人，驚呼要報警，郭男竟再殺外婆滅口，3人屍體直到11日傍晚才被發現，檢警12日凌晨4時許突破郭男心防，郭坦承痛下毒手，警訊時曾低聲說希望被判死刑，不然沒臉面對親友。

檢方昨率法醫相驗，3名死者頭部血肉模糊，至少各被鐵鎚重擊5下，死者親友痛罵郭沒人性；北寮里居民得知逆孫殺死阿嬤，氣憤表示「這種孫子最好早點砰掉！」。郭嫌的母親赴殯儀館認屍，面對兒子在母親節前夕殺了自己的媽媽，低頭飲泣不發一語。檢方訊後依涉犯殺人、殺害直系尊親屬及竊盜三罪向法院聲請羈押獲准。

羈押獲准 鄰嗆砰掉

案發現場為南化區北寮里199號3間連棟的透天厝，3名死者互為親戚，83歲的李胡木哖在丈夫死後，獨居中間棟，她的78歲小叔李清祥與77歲妻子李蘇靜住左棟，3人平時生活簡樸，以種植芭樂、芒果為業，在鄰居眼中都是憨厚老實人。

李家2戶3人每天清晨外出務農，11日3人卻整天未出門，鄰居覺得有異，當日下午4時許因有人送貨到李家卻無人應門，鄰居大膽開門進入李胡木哖家，驚見李胡倒臥血泊已氣絕身亡，警方到場發現，李清祥夫妻也慘死在自家。

李胡木哖陳屍自家廚房；隔壁棟的李清祥陳屍自家臥房、妻子李蘇靜則陳屍廚房，3人頭部明顯遭到鈍器猛擊，屋內遭翻箱倒櫃凌亂不堪，警方一開始就朝財殺方向偵辦。

家屬身分 現身關心

警方查知，李胡木哖有個39歲外孫郭濬毅，平時住永康區，偶爾回山區打零工、種芒果賺錢餬口。每次回外婆家，阿嬤都會煮東西給他吃，但他最近因欠債，常向阿嬤要錢，要不到就偷，成為警方鎖定對象。前晚命案消息傳出，郭曾以家屬身分到現場假裝關心案情，警方不動聲色，以關係人身分將他帶回偵訊。

郭起初否認涉案，稱10日下午就離開南化到高雄，警方調閱路口監視器發現他當晚仍開車在南化區繞行，更加起疑。為突破心防，拿出阿嬤倒臥血泊照片給他看；再開車載他回阿嬤家附近，郭返程途中坦承行竊失風殺人。

嬤要報警 丟了老命

郭男供稱，10日上午回到阿嬤家幫忙種芒果，當晚7時阿嬤煮飯給他吃，祖孫倆還一起開心用餐。郭飽餐後潛入隔壁外叔公李清祥家行竊4000餘元，李男發現斥責。他惱羞成怒，從車上拿出鐵鎚瘋狂敲擊外叔公夫婦頭部，直到兩人動也不動。隔壁的阿嬤聞聲而至，見狀驚呼要報警，郭殺紅眼，拿著鐵鎚追進屋內，活活打死阿嬤，拿走她家中5000餘元現金，再把鐵鎚丟在南寮公墓附近草叢。

郭男殺人後，先回永康家將身上血衣丟在大樓公用垃圾桶，隨垃圾車載走，並將偷來近萬元現金拿去還債，隨即返家睡覺。

(中國時報)