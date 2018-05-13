南化滅門命案 外孫坦承行凶！郭嫌個性陰沉 疑有社會認知缺陷

李胡婦人的外孫郭男坦承行竊被發現，殺了阿嬤、叔公與嬸婆3人。（程炳璋攝）

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中國時報
／台南報導

狠殺外婆、外叔公夫妻的郭濬毅，雖在警訊時對鑄下大錯表示內疚，但警方在突破郭男心房的數小時中，發現他性格陰沉寡言，偵訊過程不太願意陳述意見，多半保持沉默。台南市家庭教育中心主任張冰嫈研判，郭的犯罪行為可能有社會認知缺陷，缺乏道德勇氣承認自身犯錯。

外孫坦承行凶 盼被判死刑

位處偏遠的南化區北寮里傳出滅門血案，當地民眾自前晚起就到案發現場關心，郭男鄰居則說，郭從小內向，會藏心事，不愛依靠父母，先前曾欠下數十萬元債務，父親出面償還，但這次再欠錢，他轉向外婆要錢，不願求助家人；外婆疼孫，對郭要錢雖無奈，但也無能為力。

警方從前晚鎖定郭涉重嫌，訪查親友過程中，郭面對外婆等人慘死，不像其他親友般傷心，臉上也沒有太多悲傷表情，更令警方覺得郭作案機率高，尤其他對10日晚間行蹤的說詞漏洞百出，調出監視器畫面戳破說謊，郭仍強裝鎮定，員警再以外婆慘死照並帶他重回案發現場，終坦承連殺3人。

張冰嫈認為，從嫌犯偷竊失風就殘殺親人的行為分析，多半因有社會認知缺陷，無存在感且抗壓力不足，造成缺乏道德勇氣，承認自身犯錯。從家庭教育面向來談論，父母的高要求，權威式的教導，或親職教養能力薄弱的高風險家庭，因教養知識來源不足，親職技巧薄弱，無支援者，皆易培養出挫折容忍力低且無自信的孩子。

(中國時報)

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