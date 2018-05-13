桃園市 大園區－俗俗熊厚呷 通過CAS檢驗

2018年05月13日 04:10 中國時報 本報訊

一塊雞排、一杯手搖飲，是最簡單又平價的台灣美味組合，也是台灣最具代表性的小吃之一，不管出國登機前，還是回國第一餐，肯定要先回味一下這些街頭國民美食，在桃園機場一期航廈的「熊厚呷」雞排，總讓旅客出國前，忍不住先大啖一塊解饞。

桃機一期航廈非管制區B1美食街由新東陽承包經營，除各種異國美食料理外，也有道地台灣味的國民美食，首推就是新東陽自營品牌「熊厚呷」。

店長許錦惠表示，雞排嚴選通過CAS檢驗的國產雞排肉，每塊都足6兩重，裹上炸雞粉後以新鮮的調和油當日現炸，不但保留食材原味，且外酥內嫩、健康不油膩，讓人忍不住一口接一口，雖在寸土寸金的桃機展店，但價格平實，1分雞排只要65元，平均每天都可賣出100分以上，「俗夠厚呷」。

為方便旅客選購，「熊厚呷」也推出套餐組合，經典套餐一分200元，內含無骨鹽酥雞、炸花椰菜、炸豆干、炸香菇、炸杏鮑菇與深海魷魚，多種口味、一次滿足，外帶套餐上以紙盒與提袋包裝，讓旅客方便攜帶與食用，紙盒設計也很貼心，若多人一起享用時，可以全部打開方便取食。（陳麒全）

地址：桃園機場一期航廈非管制區B1美食街

營業時間：上午10點至晚間10點

售價：65元

(中國時報)