彰化縣 彰化市－爆漿口感 咬下去都是驚喜

2018年05月13日 04:10 中國時報 吳敏菁 ）

雞排也會爆漿！彰化市「明記大塊雞排」除了傳統雞排，更有爆漿口感的起司雞排，咬一口，濃郁美味四溢，不少客人驚喜大喊：「哇！藍帶雞排耶！」另有泡菜雞排、泡菜起司雞排等，外酥多汁的雞排加上辣又爽脆的多層次滋味，年輕老闆馬瑜鴻的創意，成功打造自己的雞排王國。

淡江大學畢業的馬瑜鴻說，回鄉後很懷念淡大超人氣小吃的牽絲乳酪雞排，因此把口味帶到彰化，憑著對美食的敏銳熱愛，練手藝、激盪創意，開了彰化第一家可以吃到豐富餡料的雞排，經多次改良調和芥末黃醬，讓爆漿口感吃起來更清爽。

除了起司雞排外，店內人氣商品還有泡菜雞排，雞肉包捲辣味韓式泡菜，讓人吃得過癮，新研發的青蔥蒜味雞排，蒜泥醃得入味，清爽的青蔥也烘托出雞肉的鮮甜味，讓許多不敢吃蔥的美眉都愛上這一味，馬瑜鴻笑說，接下來還要推出咖哩口味的雞排，顛覆大家對雞排的印象。

大口吃肉，也要吃蔬菜，明記大塊雞排的蔬菜也很豐富，小黃瓜、青椒、四季豆，炸茄子跟洋蔥、玉米筍等，高纖又清新，新鮮食材讓人喜愛。

地址：彰化縣彰化市彰美路一段268號

電話：093186824

營業時間：下午5點至深夜12點，不定期公休

售價：傳統雞排60元、起司雞排70元、泡菜雞排70元、起司泡菜雞排75元

(中國時報)