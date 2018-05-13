台南市 學甲區－馬殺雞伺候 皮酥肉嫩很順口

2018年05月13日 04:10 中國時報 本報訊

你吃過「馬殺雞」過的雞排嗎？楊智銘、盧美伶夫妻檔自創品牌，在台南學甲賣起脆皮雞排，雖然時間不長，卻培養許多忠實鐵粉。何姓常客說，同樣是脆皮雞排，這家雞排的肉質就是比較軟嫩，外皮吃起來「卡滋卡滋」超級過癮，就跟店名一樣，真的是「順口雞排」。

37歲的楊智銘曾是休閒農場飯店部主管，因對餐飲有興趣，加上自己愛吃雞排，6年前決定辭去工作創業，一開始先從加盟店做起，期間不斷摸索，自行研發配方及口味，2年前自創「順口」品牌，賣起脆皮雞排，妻子盧美伶也辭去藥局的工作，2人一起打拚。

楊智銘的脆皮雞排口感多元，雞胸肉都是當天採購，醃製前還先放進特別訂製的機器「按摩」，經拍打搓揉的雞胸肉變得相當軟嫩，雞排外頭的麵衣也是精心調製，粉漿有特殊比例，起鍋後一口咬下，酥脆像餅乾的口感令人驚艷，外酥內嫩口感讓人一吃就上癮。

店內除了脆皮雞排，還有近30種炸物可選擇，因強調現點現炸，櫃台上看不到任何已初炸過的備品，不管薯條、甜不辣、百頁豆腐，都能品嘗到外酥內軟口感，冷掉後也不會變油膩，雖然店開在學甲，但外送客戶甚至遠到新營、西港一帶，生意相當好。（莊曜聰）

地址：台南市學甲區中山路83號

電話：0958999946

營業時間：下午3點到晚間10點，周三公休

售價：50元

(中國時報)