國民黨選將發起 雙北反深澳連線

2018年05月13日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

國民黨台北市長參選人丁守中12日與雙北議員參選人張斯綱、李明賢、葉元之舉行記者會，批台北市長柯文哲、新北市長參選人蘇貞昌在深澳電廠議題上態度含糊；為了大台北民眾健康與環境，他們也呼籲中央應重啟環評，當選後還要組成「雙北反深澳連線」、共同監督。

保障市民 拒用肺發電

活動發起人、士林北投區議員參選人張斯綱指出，台北距離深澳電廠36公里，包含新北市政府與相關環保團體在內，都對燃煤電廠有很大疑慮，只是，柯文哲與民進黨眉來眼去，對深澳電廠議題不敢強烈批判，未來若國民黨能夠當選市長和議員，將與新北市組成監督連線，保障市民健康。

出席力挺的丁守中進一步表示，林口原有60萬千瓦燃煤電廠，趁著汰換機組時變成240萬千瓦，已增加4倍，深澳如果又要有燃煤電廠，台北周遭可說是全世界燃煤電廠密度最高的區域，將永遠不見天日。

丁守中直言，現在台灣肺癌機率已是最高，如此一來民眾健康會更暴露在危機之中，因此堅決反對深澳燃煤電廠。尤其看到行政院長賴清德說汽機車排汙更多，燃煤電廠只占4分之1，國人肺癌機率已經那麼高，竟然還要把燃煤電廠加諸在民眾身上？完全沒有邏輯，不關心市民幸福與健康。

批蘇「現在空空空」

出席記者會的李明賢、葉元之也都反對會造成汙染的深澳燃煤電廠，強調應重啟環評。葉元之說，新北市府曾委託學者做研究，一旦啟動深澳燃煤電廠，PM2.5會增加超過6毫克，比台電研究數字多3倍，如不重啟環評、「收回成命」，恐對人體造成嚴重傷害。

2人還批蘇貞昌在此議題態度含糊，稱「安全無汙染才支持」，那現在既已證明不安全、會汙染，蘇貞昌應該清楚說明立場，不要「以前衝衝衝，現在空空空」。

(中國時報)