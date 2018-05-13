負面地標天空斷橋 拚2020完工

2018年05月13日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

「國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程」，因為遲遲未能完成土地徵收，導致工程做一半，在往返桃園機場的國道2號明顯可見「天空斷橋」，也被稱為負面地標。延宕7年後，12日舉辦動工典禮，預計2020年底完工。

延宕7年 飽受批評

行政院長賴清德12日出席開工典禮，他說，該建設是桃園市多年來的心願，工程完工後，國道2號可以連結到台15線，並與國道1、2、3號、台61線、台66線等串連，能解決桃園市大園區本身的交通問題，也減少工業區進入市區的壅塞情形，並有效疏解機場旅客交通流量對大園地區的影響。

地方人士指出，為了改善大園中正東路、民生路及國際路交通問題，國2甲線從大園交流道要延伸至台15線、台61快速道路，全段採高架化方式，但因為土地遲遲無法徵收，因此形成「天空斷橋」地標，工程做一半就中止，延宕7年也飽受民眾批評。

每公里花費近10億元

交通部高速公路局表示，該工程第1階段將從大園交流道延伸至台15線，第2階段才會延伸至台61線，目前第1階段包含匝道約2.8公里，工程費約26.64億元，換算每公里需要近10億元，交通部長賀陳旦也說，這段路「含金量」高，但現在若不施工，將來花費成本會更高。

桃園市長鄭文燦表示，該工程經過航空城都市計畫區、農業區。其中交通部在航空城計畫區內，採用先向地主租地後配地的方案，並由市府與民意代表協助協調地主取得土地。他又說，機場運量年成長率約6％，去年已達到4488萬人次，將往5000萬人次邁進，完工後可望疏解交通。

(中國時報)