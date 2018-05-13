台中火車站改造 6月底完工

2018年05月13日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

配合台中火車站廣場工程，台中市府將展開建國路（中山路往民族路段）分隔島打除及移設工程，5月14至25日封閉建國路往北外側1線慢車道，施作分隔島拆除、鋪瀝青及畫設標線等作業；5月26日至6月6日封閉建國路往北內側1線快車道施工，全部工程朝6月底提前完工。

動線紊亂 民眾不便

台中火車站前正在大興土木，導致動線紊亂，讓通勤的民眾深感不便。台中市建設局長黃玉霖指出，台中火車站廣場（廣6）工程採2階段施工，原訂8月中完工，為減少對交通影響，將力拚6月底提前完工，整個工區畫分A、B、C、D、E工區。

第一階段A工區部分廣場已開放，B、C工區進行廣場石磚鋪設及植栽收尾階段，預計5月底前開放；第二階段D、E工區陸續施作地坪整地，及雨水儲留設施，整體工程完工後，將可提供更廣闊便捷的行走空間。

為打除建國路（中山路往民族路段）既有分隔島及移設工程，市府預計於5月14至25日施作快慢分隔島拆除、鋪瀝青及標線畫設等作業，將占用建國路往北外側1線慢車道。

南側將設公車專用道

5月26日至6月6日施作中央分隔島拆除及新建、鋪瀝青、標線畫設等作業，將占用建國路往北內側1線快車道，施工期間維持南側3車道及北側2車道通行，未來完工後，建國路將設置南北側各3車道供一般車輛通行，並於南側車道設置公車專用道。

台中市交通局長王義川表示，為降低施工給帶來民眾的不便及減少現有交通衝擊，施工單位全力配合執行相關工程，完工後，民眾出入火車站將可看見更寬闊的人行廣場，及景觀綠化設施等公共開放空間。

(中國時報)